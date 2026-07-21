A maior novidade do Novo para as eleições 2026

Tendo nascido em 2015 com grandes aspirações, o Novo pouco cresceu desde então. Hoje, ainda é um partido pequeno nacionalmente, no Espírito Santo mais ainda. Para as eleições de 2026, o partido que virou quase sinônimo de liberalismo econômico no Brasil vem com algumas novidades. A maior delas: pela primeira vez na história, o Novo terá, no Espírito Santo, uma chapa de candidatos a deputado estadual.





Nas duas últimas eleições gerais, em 2018 e 2022, o partido passou em branco. Nem sequer registrou chapa para a Assembleia Legislativa. Desta vez, o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, anunciou uma chapa completa (com 31 candidatos), homologada na convenção da legenda, na tarde desta terça-feira (21).





Segundo Aguiar, o Novo desta vez acredita ser até capaz de eleger um deputado estadual. Para isso, a chapa precisará atingir o quociente eleitoral, estimado por dirigentes partidários em cerca de 65 mil votos. Se a previsão se concretizar, será a primeira vez que o Novo terá um representante no Poder Legislativo do Espírito Santo.





A bem da verdade, desde a sua fundação, o partido tem números para lá de tímidos no Estado, quando se trata de mandatários. Até hoje, só elegeu três vereadores em solo capixaba (todos em 2024): Sidimar do Mercadinho, de Ibatiba, Sargento Assis, de Venda Nova do Imigrante, e Leonardo Monjardim, de Vitória.





Este último foi o primeiro mandatário filiado ao Novo na história do Espírito Santo, pois migrou para o partido antes do fim do seu mandato anterior na Câmara de Vitória.





Já na eleição para a Câmara dos Deputados, o Novo também terá chapa completa (com 11 candidatos), segundo Iuri Aguiar, mas a meta nesse caso é mais modesta. Sem a ilusão de que conseguirá fazer um deputado federal, a direção estadual só deseja ajudar o partido a superar, nacionalmente, a cláusula de barreira – para que o Novo possa seguir recebendo recursos do Fundo Partidário e sobrevivendo nos próximos anos.





No Espírito Santo, para uma chapa eleger um deputado federal, precisará atingir algo próximo a 200 mil votos. Para fazer sua parte na meta de ultrapassar a cláusula de desempenho, a chapa do Novo no Estado só precisa superar a marca de 45 mil votos, pelas contas de Aguiar. É factível.





Em todo caso, lançar uma chapa completa para a Câmara Federal também não deixa de ser uma evolução para o Novo, já que, em 2022, incrivelmente, o partido lançou apenas uma candidata a deputada federal, a professora Patricia Bortolon, que concorreu para marcar posição.





Ainda de acordo com Aguiar, o grande responsável pela montagem das chapas do Novo nas duas esferas chama-se Leonardo Monjardim. O vereador de Vitória encarregou-se pessoalmente dessa construção. Mas essa não é a única tarefa de Monjardim no processo eleitoral deste ano. A mais importante está por vir.