Governo prorrogará por até 2 anos concessão da FCA após atraso em renovação

O adiamento do novo contrato de concessão é criticado por empresários e representantes da indústria baiana, que esperavam que a renovação definitiva destravasse rapidamente investimentos para o Estado.



Um estudo encomendado pela Fieb (Federação das Indústrias do Estado da Bahia) aponta que a malha ferroviária baiana vive um longo processo de deterioração e que isso compromete a economia estadual.





A região metropolitana de Salvador, segundo a federação, enfrenta atualmente "uma situação de claro isolamento logístico, ante o estado de abandono a que a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) relegou a antiga malha baiana, culminando com a perda dos clientes, ante a falta de regularidade, segurança e qualidade dos serviços".





Segundo a federação, a prorrogação por até dois é "extremamente danosa para a economia baiana, por não envolver investimentos imediatos no negócio ferroviário", o que faz dessa decisão "a pior alternativa e um grave atentado contra a economia baiana".





A ANTT afirmou que "compreende os anseios de governos estaduais, como o da Bahia, quanto à urgência no aporte de recursos". A agência disse que "o projeto de renovação busca absorver e atender de forma criteriosa as demandas apresentadas pela sociedade e pelos entes subnacionais durante o processo de audiências públicas".





A etapa de ajustes e a análise pelos órgãos de controle, de acordo com a ANTT, "não significam postergação injustificada, mas, sim, a garantia de que o novo contrato de 30 anos nasça com uma carteira de investimentos tecnicamente viável, juridicamente segura e com execução assegurada, gerando o impacto socioeconômico esperado para toda a malha regional".