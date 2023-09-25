A estrada de ferro centenária que virou ferrovia fantasma no ES

Ainda conhecida por alguns moradores como Estrada de Ferro Leopoldina, a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) tem uma história centenária no Espírito Santo. Desde o início da sua construção, no final do século XIX, contribuiu para o crescimento de municípios capixabas e para o desenvolvimento econômico. Na década de 1990, foi privatizada e se manteve, por um período, em atividade para o transporte de cargas e de passageiros. Mas, pouco a pouco, as operações em território capixaba foram reduzidas até pararem totalmente. A falta de uso associada a manutenções esporádicas têm sido o retrato do abandono. São 250 quilômetros de ferrovia que cortam 11 cidades, da Grande Vitória ao Sul do Estado, com passagem pela Região Serrana: Vila Velha, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Atilio Vivacqua, Muqui e Mimoso do Sul. A reportagem de A Gazeta/CBN percorreu parte da linha férrea, nos pontos em que o acesso era possível, em todos os municípios, para verificar o estado de conservação da estrutura e ouvir moradores. O resultado dessa apuração poderá ser acompanhado ao longo da semana numa série de reportagens especiais da jornalista Aline Nunes.