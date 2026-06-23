Grupos estrangeiros e nacionais estão de olho em leilão de ferrovia no ES

Ao menos quatro grupos, entre estrangeiros e nacionais, estão de olho no projeto da EF 118 — estrada de ferro que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste.





O edital para o leilão da ferrovia está previsto para sair até julho, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro. Atualmente está em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).





Entre os grupos apontados como interessados em participar das licitações estariam o espanhol Acciona, o chinês Power China e um consórcio nacional formado por 4UM e Opportunity. A Acciona, por exemplo, já atua no Espírito Santo, tendo sido vencedora do leilão realizado no ano passado para coleta e tratamento de esgoto em um contrato que abrange oito cidades no Espírito Santo.





“Dadas as características, este vetor de infraestrutura de transportes será capaz de viabilizar projetos como a autossuficiência em fertilizantes do país e uma nova leva de projetos industriais a serem desenvolvidos no polo Boa Ventura/Comperj, no complexo do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, no Porto Central, em Presidente Kennedy, e no da Imetame, no ES”, avaliou o ministro, em publicação em rede social.





Procurada para comentar a o interesse, a Acciona informou que está constantemente analisando oportunidades no setor de infraestrutura que estejam alinhadas à estratégia de negócios e de gerar impacto positivo para a sociedade.





“O mercado brasileiro apresenta ativos relevantes e a Acciona está preparada para trazer toda a sua expertise global para contribuir com o crescimento do País”, afirmou.





As demais empresas foram procuradas, mas não deram retorno.