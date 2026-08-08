Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Um dia depois de ser afastado da presidência da Apex Partners pelo grupo de sócios da plataforma de investimentos fundada no Espírito Santo, Fernando Cinelli falou pela primeira vez sobre o caso.





Após descobrirem o que chamaram de "inconsistências financeiras na companhia", os sócios da Apex afastaram também Eduardo Siqueira, que era o diretor financeiro do grupo.





Na noite desta sexta-feira (7), o empresário Fernando Cinelli, que é fundador da Apex Partners, enviou nota informando que está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas.





"Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade", diz o texto.





Ainda na quinta-feira (6), Cinelli também renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da CVC Corp, onde estava desde abril. Ele havia sido indicado pelo bloco de sócios capitaneado pela Apex, que tem 15,5% das ações da agência.