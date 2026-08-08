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Crise na Apex

Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Fernando Cinelli falou pela primeira vez após seu afastamento da presidência da plataforma de investimentos

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 21:05

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 ago 2026 às 21:05
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Fernando Cinelli foi afastado da presidência pelo grupo de sócios da Apex Carlos Alberto Silva

Um dia depois de ser afastado da presidência da Apex Partners pelo grupo de sócios da plataforma de investimentos fundada no Espírito Santo, Fernando Cinelli falou pela primeira vez sobre o caso. 


Após descobrirem o que chamaram de "inconsistências financeiras na companhia", os sócios da Apex afastaram também Eduardo Siqueira, que era o diretor financeiro do grupo.


Na noite desta sexta-feira (7), o empresário Fernando Cinelli, que é fundador da Apex Partners, enviou nota informando que está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas. 


"Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade", diz o texto.


Ainda na quinta-feira (6), Cinelli também renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da CVC Corp, onde estava desde abril. Ele havia sido indicado pelo bloco de sócios capitaneado pela Apex, que tem 15,5% das ações da agência. 

Liminar concedida pela Justiça

Nesta sexta-feira (7), a Justiça concedeu uma liminar em favor das empresas que compõem a Apex, suspendendo execuções visando a proteger o patrimônio de 178 companhias envolvidas diante de um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões. 


A decisão é do juiz Marcos Sanches, titular da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, e foi proferida nesta sexta-feira (7). Determina ainda que as empresas apresentem em 30 dias pedido de recuperação judicial, sob pena de perda imediata da eficácia da medida cautelar. 

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