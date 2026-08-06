Presidente afastado da Apex Partners pede renúncia do conselho da CVC

Em comunicado enviado ao mercado, no começo da noite desta quinta-feira (06), a CVC informou que Fernando Cinelli pediu renúncia do cargo de membro do conselho de administração da CVC Corp. A cadeira ficará vaga até a nomeação do substituto. O comunicado é assinado por Felipe Gomes, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da agência de viagens.



A renúncia se dá no mesmo dia em que Cinelli foi afastado do cargo de presidente da Apex Partners pelo grupo de sócios da plataforma de investimentos fundada no Espírito Santo. Em nota emitida no meio da tarde desta quinta, a Apex Partners informou a saída dele e de Eduardo Siqueira, que era o diretor Financeiro da casa. Em uma investigação interna, os sócios da Apex descobriram o que chamaram de "inconsistências financeiras na companhia". Diante da situação, os dois foram retirados de seus cargos.



Cinelli estava no conselho da CVC há pouco tempo, desde abril. Ele foi indicado pelo bloco de sócios capitaneado pela Apex, que tem 15,5% das ações da agência. A família Paulus, fundadora da empresa, possui 20% das ações. A Apex começou a comprar ações da CVC em 2023 e acelerou o movimento no decorrer de 2025, por meio de um fundo ligado à Carbyne, gestora de recursos da casa capixaba.