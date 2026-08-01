Fábrica em São Mateus é passo fundamental para o agro do ES

No próximo sábado, 8 de agosto, a TechnoBras - empresa capixaba colocada de pé por investidores locais - inaugura uma unidade esterilizadora de pimenta em São Mateus, Norte do Espírito Santo. É a segunda operação do tipo no Estado (há uma outra unidade, da Grancafé, em Linhares), que é o maior exportador de pimenta-do-reino do Brasil. Foram US$ 347,2 milhões (R$ 1,76 bilhão a preço de hoje), em 2025. Os passos em direção ao beneficiamento são fundamentais para agregar à produção e trazer mais renda para o Estado.



Hoje, a gigantesca parte do que é comercializada com o exterior não vai para os países que são consumidores finais (Estados Unidos, Europa e México, por exemplo), mas para os que fazem o trabalho de esterilização, exigido pelos órgãos sanitários dos consumidores finais. Assim, boa parte do que os produtores capixabas vendem vai para o Vietnã, que tem muitas máquinas como a que a TechnoBras vai inaugurar em São Mateus, para depois partir para Estados Unidos, Europa e demais compradores finais. O objetivo é possibilitar a exportação direta e trazer essa margem que hoje fica com os vietnamitas aqui para o Espírito Santo.



A operação mateense, um investimento inicial de R$ 45 milhões, começa com uma capacidade de processar 20 toneladas de especiarias por dia. O objetivo, diante de uma demanda que já está posta e só faz crescer, é, nos próximos anos, fazer um aporte de R$ 25 milhões e dobrar a capacidade.



A TechnoBras nasce focada em pimenta-do-reino, cultura muito forte na região, mas as máquinas são capazes de atender a demanda de esterilização de outros produtos alimentícios como cacau, cravo da índia, macadâmia, castanha-do-pará e outros.