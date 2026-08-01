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Abdo Filho

Fábrica em São Mateus é passo fundamental para o agro do ES

No próximo sábado, a TechnoBras - empresa capixaba colocada de pé por investidores locais - inaugura uma unidade esterilizadora de pimenta-do-reino

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 03:00

Públicado em 

01 ago 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Plantação de pimenta-do-reino, em Pinheiros, Norte do ES Abdo Filho

No próximo sábado, 8 de agosto, a TechnoBras - empresa capixaba colocada de pé por investidores locais - inaugura uma unidade esterilizadora de pimenta em São Mateus, Norte do Espírito Santo. É a segunda operação do tipo no Estado (há uma outra unidade, da Grancafé, em Linhares), que é o maior exportador de pimenta-do-reino do Brasil. Foram US$ 347,2 milhões (R$ 1,76 bilhão a preço de hoje), em 2025. Os passos em direção ao beneficiamento são fundamentais para agregar à produção e trazer mais renda para o Estado.

Hoje, a gigantesca parte do que é comercializada com o exterior não vai para os países que são consumidores finais (Estados Unidos, Europa e México, por exemplo), mas para os que fazem o trabalho de esterilização, exigido pelos órgãos sanitários dos consumidores finais. Assim, boa parte do que os produtores capixabas vendem vai para o Vietnã, que tem muitas máquinas como a que a TechnoBras vai inaugurar em São Mateus, para depois partir para Estados Unidos, Europa e demais compradores finais. O objetivo é possibilitar a exportação direta e trazer essa margem que hoje fica com os vietnamitas aqui para o Espírito Santo.

A operação mateense, um investimento inicial de R$ 45 milhões, começa com uma capacidade de processar 20 toneladas de especiarias por dia. O objetivo, diante de uma demanda que já está posta e só faz crescer, é, nos próximos anos, fazer um aporte de R$ 25 milhões e dobrar a capacidade.

A TechnoBras nasce focada em pimenta-do-reino, cultura muito forte na região, mas as máquinas são capazes de atender a demanda de esterilização de outros produtos alimentícios como cacau, cravo da índia, macadâmia, castanha-do-pará e outros.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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