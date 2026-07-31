Com atuação no mar do ES, petroleira norueguesa comemora resultados

A BW Energy, petroleira da Noruega com operações no mar do Espírito Santo, viu o seu lucro saltar 34,6% do primeiro para o segundo trimestre de 2026: de US$ 32,6 milhões para US$ 43,9 milhões. A alta nos preços do petróleo (provocada pelo conflito no Oriente Médio) e o aumento das vendas explicam o dado positivo. Os resultados foram apresentados nesta quinta-feira (30). Além de Golfinho e Camarupim, no Litoral Norte do Espírito Santo, a companhia está desenvolvendo um campo (Maromba) no Rio de Janeiro e tem produção no Gabão, África.



O preço médio realizado, no segundo trimestre, ficou em US$ 103,50 por barril. Nos primeiros três meses de 2026, para efeito de comparação, a média ficou em US$ 79 o barril. O volume total de vendas ficou 3,2 milhões de barris no trimestre passado. Entre janeiro e março: 2,2 milhões. Importante destacar que a guerra, além de elevar o preço do petróleo, obrigou grandes compradores a buscarem alternativas ao óleo do Oriente Médio. Brasil e África passaram a exportar mais e com melhores margens.



O cenário é propício para a ampliação de investimentos. Em junho, a BW aprovou um aporte de US$ 450 milhões para triplicar a produção em Golfinho. Serão quatro novos poços para serem interligados à produção do navio-plataforma Cidade de Vitória. Hoje, a produção está em 10 mil barris por dia e a meta é alcançar os 30 mil até 2029. O campo foi comprado, em 2022, da Petrobras.