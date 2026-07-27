AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Exportadores enxergam Norte do ES como nova plataforma para escoar café brasileiro

A reclamação em relação à infraestrutura portuária do Brasil é constante e antiga, assim como é a perda de competitividade. Os novos portos do Espírito Santo são vistos como alternativa

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

27 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Obras do Porto da Imetame em andamento, em Aracruz Divulgação/Imetame

O Porto de Santos foi o principal exportador dos cafés do Brasil no ano-safra 2025/26, com 28,85 milhões de sacas - 75% no total. O complexo portuário do Rio de Janeiro respondeu por 21,4% dos embarques, com 8,24 milhões de sacas para o exterior. Os demais portos do país, incluindo os do Espírito Santo (que viraram terminais de cabotagem, ou seja, não mandam diretamente para fora), não chegam a 1% do movimento. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

A reclamação em relação à infraestrutura é constante, assim como é a perda de competitividade. “Com infraestrutura defasada nos principais portos do Brasil, vimos pátios abarrotados e muitos atrasos na saída dos navios ao exterior, o que impossibilitou o embarque de centenas de milhares de sacas e gerou prejuízos milionários aos exportadores com custos extras devido a armazenagens adicionais, pré-stacking (pré-empilhamento) e detentions (taxa extra pelo uso de contêiner por atraso na devolução)”, reclama o presidente do conselho do Cecafé, Márcio Ferreira.

Diante do cenário portuário no Brasil e da previsão de inauguração de novos terminais na costa do Espírito Santo já a partir de 2027, os executivos do Cecafé acreditam na atração natural das cargas cafeeiras para os portos capixabas. E não é só isso. "A nossa expectativa é muito boa, tem muita gente de fora visitando e procurando entender os investimentos que estão sendo feitos no Espírito Santo, que, bom sempre lembrar, já é responsável por cerca de 70% do conilon produzido no Brasil. Acredito que os novos terminais vão desafogar a situação que temos, hoje, no Porto de Santos. Aracruz está a menos de 400 quilômetros de grandes regiões produtoras de Minas Gerais, mas que enfrentam os graves problemas das nossas limitações portuárias. Vejo o Espírito Santo pegando uma boa parte desta carga, o que é muito relevante para a nossa competitividade lá fora, e vejo uma expansão também na cadeia de prestação de serviços para a cadeia do café. As perspectivas são interessantes", assinalou Ferreira.

Veja Também 

Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café

Tarifaço dos EUA: as preocupações do agronegócio do Espírito Santo

O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump

Tarifaço dos EUA: uma pancada a mais na indústria de rochas

UVV

Dantas confirma negociação de venda: “Quero que a UVV continue forte e em alto nível”

Imagem de destaque

Tarifaço dos EUA é problema grave, mas o Custo Brasil precisa ser sempre lembrado

Imagem de destaque

Mais blocos e menos chapas: movimento no setor de rochas precisa ser acompanhado

Imagem de destaque

A influência do Espírito Santo na tentativa de recuperar o Rio de Janeiro

Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café

Mais de R$ 10 bilhões para financiar o agro do ES na safra 26/27

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Porto da Imetame (Aracruz) Aracruz Café arábica Café Conilon ES Norte Agronegócio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Militar em Guarapari
Polícia apreende quase R$ 800 mil em drogas em condomínio em Guarapari
Imagem de destaque
Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram
Imagem de destaque
Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados