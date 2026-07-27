Exportadores enxergam Norte do ES como nova plataforma para escoar café brasileiro

O Porto de Santos foi o principal exportador dos cafés do Brasil no ano-safra 2025/26, com 28,85 milhões de sacas - 75% no total. O complexo portuário do Rio de Janeiro respondeu por 21,4% dos embarques, com 8,24 milhões de sacas para o exterior. Os demais portos do país, incluindo os do Espírito Santo (que viraram terminais de cabotagem, ou seja, não mandam diretamente para fora), não chegam a 1% do movimento. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).



A reclamação em relação à infraestrutura é constante, assim como é a perda de competitividade. “Com infraestrutura defasada nos principais portos do Brasil, vimos pátios abarrotados e muitos atrasos na saída dos navios ao exterior, o que impossibilitou o embarque de centenas de milhares de sacas e gerou prejuízos milionários aos exportadores com custos extras devido a armazenagens adicionais, pré-stacking (pré-empilhamento) e detentions (taxa extra pelo uso de contêiner por atraso na devolução)”, reclama o presidente do conselho do Cecafé, Márcio Ferreira.



Diante do cenário portuário no Brasil e da previsão de inauguração de novos terminais na costa do Espírito Santo já a partir de 2027, os executivos do Cecafé acreditam na atração natural das cargas cafeeiras para os portos capixabas. E não é só isso. "A nossa expectativa é muito boa, tem muita gente de fora visitando e procurando entender os investimentos que estão sendo feitos no Espírito Santo, que, bom sempre lembrar, já é responsável por cerca de 70% do conilon produzido no Brasil. Acredito que os novos terminais vão desafogar a situação que temos, hoje, no Porto de Santos. Aracruz está a menos de 400 quilômetros de grandes regiões produtoras de Minas Gerais, mas que enfrentam os graves problemas das nossas limitações portuárias. Vejo o Espírito Santo pegando uma boa parte desta carga, o que é muito relevante para a nossa competitividade lá fora, e vejo uma expansão também na cadeia de prestação de serviços para a cadeia do café. As perspectivas são interessantes", assinalou Ferreira.