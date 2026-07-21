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Coluna Abdo Filho

Mais blocos e menos chapas: movimento no setor de rochas precisa ser acompanhado

Os números positivos do setor, no semestre, vieram da venda de blocos brutos, sem qualquer tipo de manufatura, ou seja, com menos valor agregado e com muito menos consumo de insumos dentro do Brasil

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

21 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Movimentação de blocos de rochas no TVV, terminal que faz parte do complexo do Porto de Vitória Carlos Alberto Silva

Após um primeiro semestre quase todo difícil, a indústria brasileira de rochas, que é muito concentrada no Espírito Santo, deu uma bela respirada em junho, com as melhores vendas da história para fora. As exportações cresceram 34,1% na comparação com o mesmo mês de 2025. No semestre, queda de 4,2%. Os dados são da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas). Quando vamos aos detalhes dos números, um movimento merece atenção: os números positivos do setor vieram da venda de blocos brutos, sem qualquer tipo de manufatura, ou seja, com menos valor agregado e com muito menos consumo de insumos dentro do Brasil. É uma espécie de "brutalização".

No primeiro semestre, a indústria de rochas como um todo vendeu para fora do Brasil US$ 711,1 milhões, 4,2% abaixo do ano anterior. Os produtos manufaturados ainda são os mais comercializados, US$ 514,7 milhões, mas tiveram queda de 11,9% em relação ao mesmo período de 2025. Os blocos brutos, por sua vez, bateram em US$ 197,4 milhões, expansão de 23,8% em relação a 2025.

As idas e vindas das tarifas dos Estados Unidos, que são os grandes importadores das rochas brasileiras e compram com valor agregado, atrapalharam o mercado. Os EUA permaneceram como principal destino das exportações brasileiras, respondendo por 51,2% das vendas externas, com US$ 364,3 milhões, mas reduziram as suas compras em 14,4% no primeiro semestre. A China, grande compradora de blocos, pisou no acelerador e ampliou em 32,8% suas importações, alcançando US$ 147,7 milhões, consolidando-se como principal mercado em expansão para as rochas brasileiras.

É uma mudança bem rápida e que merece ser acompanhada com lupa para ver se se mantém. A China compra o bloco bruto para fazer o beneficiamento por lá. A transformação para chapas e outros tipos de formatos, que hoje é feita no Brasil, destacadamente pela indústria do Espírito Santo - Sul do Estado e Serra -, passa a ser carreada para lá. Trata-se de uma alteração que impacta um negócio bilionário no Espírito Santo e que gera milhares de empregos.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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