Mais uma mudança na diretoria da ES Gás

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, anunciou mais uma mudança na sua alta cúpula: Fabio Lancelotti assumiu a Diretoria Técnica e Comercial da companhia. A cadeira estava vaga desde a ascensão de Raphael Pereira à presidência da distribuidora, em maio. Ele chega para tocar a expansão da infraestrutura de distribuição, o crescimento da base de clientes e a consolidação de projetos ligados à agenda de descarbonização, incluindo o biometano.



O começo das mexidas na ES Gás, que faz parte do Grupo Energisa, se deu com a ida de Fabio Bertollo, antigo CEO, para comandar todos os negócios de gás do grupo. Desde 2023, quando comprou a distribuidora capixaba por R$ 1,4 bilhão, vem ampliando a sua posição no negócio. Bertollo, primeiro CEO da ES Gás, passou a tocar tudo isso.



“A ES Gás reúne condições únicas para ampliar sua contribuição ao desenvolvimento do Espírito Santo, combinando uma infraestrutura sólida, um mercado em expansão e oportunidades relevantes associadas à transição energética. A integração com os demais negócios do Grupo Energisa fortalece essa jornada, permitindo compartilhar experiências, acelerar iniciativas e gerar ainda mais valor para clientes, parceiros e para a sociedade. Há um potencial muito significativo para avançar tanto na expansão do gás natural quanto em projetos inovadores ligados ao biometano e à descarbonização da economia capixaba”, assinalou Lancelotti.



O executivo ocupou, nos últimos anos, posições nas distribuidoras de energia elétrica Energisa Minas Rio e Energisa Paraíba. A chegada dele visa também ampliar a conexão entre os diferentes segmentos de atuação da Energisa, que é uma das maiores empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica do Brasil. A ideia é observar o setor energético como um todo.