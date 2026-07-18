AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Abdo Filho

Mais uma mudança na diretoria da ES Gás

Companhia responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo faz parte do Grupo Energisa e vem fazendo algumas alterações no seu comando. A Energisa passou a investir forte no mercado de gás de 2023 para cá

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

18 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Técnico da distribuidora ES Gás Pix Fotografia

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, anunciou mais uma mudança na sua alta cúpula: Fabio Lancelotti assumiu a Diretoria Técnica e Comercial da companhia. A cadeira estava vaga desde a ascensão de Raphael Pereira à presidência da distribuidora, em maio. Ele chega para tocar a expansão da infraestrutura de distribuição, o crescimento da base de clientes e a consolidação de projetos ligados à agenda de descarbonização, incluindo o biometano.

O começo das mexidas na ES Gás, que faz parte do Grupo Energisa, se deu com a ida de Fabio Bertollo, antigo CEO, para comandar todos os negócios de gás do grupo. Desde 2023, quando comprou a distribuidora capixaba por R$ 1,4 bilhão, vem ampliando a sua posição no negócio. Bertollo, primeiro CEO da ES Gás, passou a tocar tudo isso.

“A ES Gás reúne condições únicas para ampliar sua contribuição ao desenvolvimento do Espírito Santo, combinando uma infraestrutura sólida, um mercado em expansão e oportunidades relevantes associadas à transição energética. A integração com os demais negócios do Grupo Energisa fortalece essa jornada, permitindo compartilhar experiências, acelerar iniciativas e gerar ainda mais valor para clientes, parceiros e para a sociedade. Há um potencial muito significativo para avançar tanto na expansão do gás natural quanto em projetos inovadores ligados ao biometano e à descarbonização da economia capixaba”, assinalou Lancelotti.

O executivo ocupou, nos últimos anos, posições nas distribuidoras de energia elétrica Energisa Minas Rio e Energisa Paraíba. A chegada dele visa também ampliar a conexão entre os diferentes segmentos de atuação da Energisa, que é uma das maiores empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica do Brasil. A ideia é observar o setor energético como um todo.

Veja Também 

Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo

O projeto da GWM e o licenciamento ambiental

Imagem de destaque

O novo presidente do Porto de Vitória

Imagem de destaque

Novo tarifaço dos EUA: alívio no agro do ES e má notícia para o setor de rochas

Contêineres

Exportações do agronegócio capixaba: quem subiu e quem desceu no semestre

Imagem de destaque

Em recuperação no ano, indústria de rochas tem o melhor junho da história

Estrutura do Condomínio Logístico Cariacica (CLCR), na Rodovia do Contorno

Complexos logísticos: com R$ 700 milhões em projetos, empresas do ES fazem fusão

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

ES Gás Energia Energia Renovável Economia Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista de Itarana
Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções
SML de Linhares, no Norte do ES
Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados