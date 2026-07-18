Saem os jogadores da Copa e entram em campo os candidatos às eleições

Portanto, só saberemos mesmo quem serão todos os candidatos no dia 15 de agosto. As negociações e diálogos políticos estão em curso. Em muitos lugares, como em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as negociações estão “atrasadas”. Aqui no Espírito Santo, não sabemos ainda quais são as chapas completas dos partidos para as duas vagas ao senado da República.





O período eleitoral propriamente dito é curto. Alguns acham que se parece com uma corrida de 100 metros rasos. São 45 dias até 1º de outubro, quando termina o horário eleitoral. Mas é nesse curto período, como sabemos, que as razões e decisões de votos vão se conformando. Razões de votos que estão em mutação, dadas as desilusões dos brasileiros com a política.





A preços de hoje, estima-se a possibilidade de muitas abstenções e muitos votos brancos e nulos. O eleitorado está cansado da polarização política e tem alta rejeição aos políticos. No caso da presidência da República, teremos uma guerra de rejeições. Como registrei aqui outro dia, tudo índica que teremos eleições das desilusões (do eleitor) e das rejeições (de Flavio Bolsonaro e Lula).





A última pesquisa da Quaest para as eleições nacionais indicou reação positiva de Lula e queda de Flavio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, indica possibilidade de eleições de segundo turno.





O fato é que as eleições presidenciais ainda estão em aberto. A Quaest mediu que a indecisão ainda está alta, na faixa de 54%. Indecisão e volatilidade. É preciso tomar cuidado com as previsões cheias de “wishful thinking”.





Permanecem decisivos os chamados eleitores independentes, aproximadamente 33% do eleitorado. São eles que aumentam ainda a indecisão. São eles que ainda poderão até provocar reviravoltas inesperadas, tendo em vista que é ainda grande o nível de desconhecimento das candidaturas de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão). Difícil? Sim. Impossível? Não.





Ao fim e ao cabo, o risco político para o Brasil é chegar a eleger um presidente da República de baixa legitimidade, em caso de alienação eleitoral acima da média histórica e de vitória no segundo turno medida com menos de 2% de diferença, como em 2022.





Comprometeria a capacidade política do novo presidente para unir o país e ganhar autoridade convocatória para agregar consensos e promover as reformas que o Brasil precisa.





Eleições nacionais sui generis, como já assinalei aqui.