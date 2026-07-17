Quaest: 69% dos eleitores do ES não se declaram nem bolsonaristas nem lulistas

Sete a cada dez eleitores do Espírito Santo dizem não se identificar nem como bolsonaristas nem como lulistas. É o que mostram dados da segunda pesquisa Quaest contratada por A Gazeta para as Eleições 2026 e divulgada na quinta-feira (16). A primeira rodada do estudo foi realizada em abril.
O resultado é uma soma daqueles que se declaram independentes (31%), de direita não bolsonarista (23%) e de esquerda não lulista (15%), o que equivale a 69% dos entrevistados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
No mesmo levantamento, 12% se declaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Somado esses entrevistados ao direitistas não bolsonaristas, ao todo 35% afirmam estar à direita do espectro político.
Enquanto isso, aqueles que se consideram de esquerda representam 26%, sendo que 11% apoiam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e se reconhecem como lulistas.
Outros 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam sobre qual ala ideológica participam.
Na pesquisa Quaest anterior, 30% dos entrevistados se diziam independentes. Já os que se identificavam com a direita não bolsonarista eram 24%, e os bolsonaristas, 16%.
Sobre a pesquisa
Este é o segundo levantamento do instituto encomendado por A Gazeta sobre o cenário eleitoral em 2026, posicionamento e alianças políticas dos capixabas. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho. A primeira sodagem eleitoral foi feita em abril.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo ou ao Senado. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A definições de quem que vai estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.
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