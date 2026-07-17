AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Quaest: 69% dos eleitores do ES não se declaram nem bolsonaristas nem lulistas

Pesquisa divulgada na quinta-feira (16) também mostra que eleitores de direita somam 35%, e os de esquerda, 26%

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 15:48

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 jul 2026 às 15:48
Eleitores de direita não bolsonarista são 23%, e os de esquerda não lulista, 15%.
Pesquisa Quaest mediu a adesão dos eleitores do Espírito Santo às figuras de Jair Baolsonaro e Lula. Arte A Gazeta

Sete a cada dez eleitores do Espírito Santo dizem não se identificar nem como bolsonaristas nem como lulistas. É o que mostram dados da segunda pesquisa Quaest contratada por A Gazeta para as Eleições 2026 e divulgada na quinta-feira (16). A primeira rodada do estudo foi realizada em abril.


O resultado é uma soma daqueles que se declaram independentes (31%), de direita não bolsonarista (23%) e de esquerda não lulista (15%), o que equivale a 69% dos entrevistados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 


No mesmo levantamento, 12% se declaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Somado esses entrevistados ao direitistas não bolsonaristas, ao todo 35% afirmam estar à direita do espectro político.


Enquanto isso, aqueles que se consideram de esquerda representam 26%, sendo que 11% apoiam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e se reconhecem como lulistas.


Outros 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam sobre qual ala ideológica participam. 


Na pesquisa Quaest anterior, 30% dos entrevistados se diziam independentes. Já os que se identificavam com a direita não bolsonarista eram 24%, e os bolsonaristas, 16%.


Os eleitores de esquerda somavam 25%, sendo que 14% declaravam apoio ao presidente e 11% se reconhecem na esquerda não lulista.

Veja Também 

Ricardo Ferraço, Pazolini e Hartung empatam tecnicamente na corrida pelo governo do Estado, diz Quaest

Ricardo, Pazolini e Hartung têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES,

Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES, mostra Quaest

Sobre a pesquisa

Este é o segundo levantamento do instituto encomendado por A Gazeta sobre o cenário eleitoral em 2026, posicionamento e alianças políticas dos capixabas. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho. A primeira sodagem eleitoral foi feita em abril.


Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo ou ao Senado. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.


A definições de quem que vai estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.

Leia mais sobre Eleições no ES

Pesquisa Quaest: a gangorra de Ricardo e Pazolini na disputa a governador do ES

Quaest: Rose tem 42%, Manato 38%, Hartung e Contarato 35% de rejeição da disputa pelo Senado no ES

Quaest: Magno Malta é o mais rejeitado na corrida pelo governo do ES

Quem sobe e quem desce: o raio-X da pesquisa Quaest sobre a corrida pelo governo do ES

Quaest: Casagrande mantém liderança em cenários para o Senado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Jair Bolsonaro Renato Casagrande ricardo ferraço Helder Salomão Lorenzo Pazolini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programação do Creator Summit ES conta com a influenciadora e empresária Manuela Cit
Economia de criadores de conteúdo e influência no mercado é foco de evento no ES
Imagem de destaque
Confira como será novo trajeto da BR 101 em obra entre Fundão e Ibiraçu no ES
Imagem de destaque
'Literatura é também uma forma de vingança', diz Milton Hatoum sobre trilogia ambientada na ditadura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados