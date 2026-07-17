Quaest: 69% dos eleitores do ES não se declaram nem bolsonaristas nem lulistas

Sete a cada dez eleitores do Espírito Santo dizem não se identificar nem como bolsonaristas nem como lulistas. É o que mostram dados da segunda pesquisa Quaest contratada por A Gazeta para as Eleições 2026 e divulgada na quinta-feira (16). A primeira rodada do estudo foi realizada em abril.





O resultado é uma soma daqueles que se declaram independentes (31%), de direita não bolsonarista (23%) e de esquerda não lulista (15%), o que equivale a 69% dos entrevistados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





No mesmo levantamento, 12% se declaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Somado esses entrevistados ao direitistas não bolsonaristas, ao todo 35% afirmam estar à direita do espectro político.





Enquanto isso, aqueles que se consideram de esquerda representam 26%, sendo que 11% apoiam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e se reconhecem como lulistas.





Outros 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam sobre qual ala ideológica participam.





Na pesquisa Quaest anterior, 30% dos entrevistados se diziam independentes. Já os que se identificavam com a direita não bolsonarista eram 24%, e os bolsonaristas, 16%.





Os eleitores de esquerda somavam 25%, sendo que 14% declaravam apoio ao presidente e 11% se reconhecem na esquerda não lulista.