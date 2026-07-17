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Futebol Brasileiro

Neymar se reapresenta no Santos e terá programação individualizada

Camisa 10 passou por avaliação médica e não foi ao gramado

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2026 às 17:44
Santos FC

O atacante Neymar se reapresentou no CT Rei Pelé na tarde desta sexta-feira (17). O camisa 10 estava em período de férias das atividades do Santos após disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, que acabou eliminada nas oitavas de final diante da Noruega, no último dia 5 de julho.


Em seu retorno, o jogador passou por uma avaliação médica e física, procedimento padrão adotado pelo clube com todos os atletas que retornam do período de descanso, e não foi ao gramado.


Com base nos resultados desses exames, Neymar terá uma programação de treinos individualizada nos próximos dias até que reúna condições físicas ideais para voltar a campo. Cautelosa, a comissão técnica de Cuca não estipula um prazo e assegura que não vai acelerar o retorno do jogador.


O atacante tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro deste ano. Com a reapresentação confirmada, a expectativa da diretoria alvinegra é de que o vínculo seja cumprido integralmente até o fim da temporada

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