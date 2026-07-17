Neymar se reapresenta no Santos e terá programação individualizada

O atacante Neymar se reapresentou no CT Rei Pelé na tarde desta sexta-feira (17). O camisa 10 estava em período de férias das atividades do Santos após disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, que acabou eliminada nas oitavas de final diante da Noruega, no último dia 5 de julho.





Em seu retorno, o jogador passou por uma avaliação médica e física, procedimento padrão adotado pelo clube com todos os atletas que retornam do período de descanso, e não foi ao gramado.





Com base nos resultados desses exames, Neymar terá uma programação de treinos individualizada nos próximos dias até que reúna condições físicas ideais para voltar a campo. Cautelosa, a comissão técnica de Cuca não estipula um prazo e assegura que não vai acelerar o retorno do jogador.





O atacante tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro deste ano. Com a reapresentação confirmada, a expectativa da diretoria alvinegra é de que o vínculo seja cumprido integralmente até o fim da temporada