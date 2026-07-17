Drones flagram e Serra multa 37 veículos por descarte irregular de resíduos

A Prefeitura da Serra fechou o cerco e começou a monitorar bem de perto a turma do descarte irregular de resíduos, em especial nos bairros de maior incidência: Jardim Carapina, Jardim Tropical e Novo Porto Canoa.





Com a ajuda de drones, usados para mapear áreas críticas e identificar infrações ambientais, a administração municipal já realizou 37 flagrantes entre janeiro e julho, que resultaram na aplicação de, aproximadamente, R$ 100 mil em multas, além de duas apreensões.