Drones flagram e Serra multa 37 veículos por descarte irregular de resíduos

A Prefeitura da Serra fechou o cerco e começou a monitorar bem de perto a turma do descarte irregular de resíduos, em especial nos bairros de maior incidência: Jardim Carapina, Jardim Tropical e Novo Porto Canoa.
Com a ajuda de drones, usados para mapear áreas críticas e identificar infrações ambientais, a administração municipal já realizou 37 flagrantes entre janeiro e julho, que resultaram na aplicação de, aproximadamente, R$ 100 mil em multas, além de duas apreensões.
Após a captação das imagens, os processos são encaminhados ao Departamento de Operações de Trânsito (DOT), responsável por identificar os proprietários dos veículos flagrados. Com essas informações, os auditores fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) aplicam as penalidades previstas no Código Municipal de Meio Ambiente.
As multas por descarte irregular variam de R$ 50 a R$ 1.000 para pessoas físicas. Para microempreendedores, os valores vão de R$ 1.001 a R$ 2.000. Já para pessoas jurídicas, as autuações variam de R$ 5.001 a R$ 10.000. Em caso de reincidência, no período de cinco anos, os valores podem ser triplicados.
Segundo a prefeitura, o uso dos drones vem ajudando a inibir novos registros de descarte irregular, além de ampliar a eficiência da fiscalização para, enfim, conseguir reduzir os gastos com limpeza urbana.
“Com esse monitoramento, conseguimos identificar os infratores, aplicar as penalidades previstas em lei e agir de forma mais rápida nos pontos críticos; o que ajuda a reduzir o descarte irregular, preservar os espaços públicos e garantir uma cidade mais limpa e organizada”, reforça o secretário de Serviços, Enivaldo Dias.
Os resíduos encontrados com maior frequência nos pontos de descarte irregular são entulhos da construção civil, móveis inservíveis e restos de poda de vegetação, segundo dados da Secretaria de Serviços (Sese). Em menor volume, também são recolhidos resíduos domiciliares e equipamentos eletroeletrônicos.
A Sese reforça que o descarte irregular de resíduos é passível de multa e orienta a população a utilizar os serviços disponibilizados pelo município para a destinação adequada desses materiais. A Serra conta com Áreas de Triagem e Transbordo (ATTs) e Ecopontos localizados nos bairros Cidade Pomar, Barcelona, Jardim Carapina, Novo Porto Canoa e Vila Nova de Colares.
Além disso, o município oferece gratuitamente o serviço Papa Treco, destinado ao recolhimento de móveis inservíveis. O agendamento pode ser feito pelo canal oficial no WhatsApp, pelo número (27) 98136-0194, ou por meio do aplicativo Colab, disponível gratuitamente.