Incêndio atinge vegetação em morro de Vila Velha

Dois homens, de 62 e 32 anos, foram presos por caça ilegal na Reserva Biológica de Sooretama, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Na ação conduzida pela Polícia Militar Ambiental e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram apreendidas duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto, que os suspeitos confessaram ter abatido.





A reserva é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela fica localizada nos municípios de Sooretama, Linhares, Jaguaré e Vila Valério.





Segundo a PM Ambiental, uma denúncia revelou que os homens estacionaram um veículo em uma área de plantio de eucalipto, em Linhares, e entraram na unidade de conservação para caçar. Ao serem abordados pelos militares, os suspeitos admitiram que estavam caçando na reserva e que mataram o tatu.





De acordo com a Polícia Civil, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caçar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.