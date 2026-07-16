AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atenção, motoristas!

Obras alteram trânsito entre Praia das Gaivotas e Novo México

Sistema "pare e siga" será implantado na ponte entre os bairros de Vila Velha a partir desta sexta-feira (17), com previsão de durar cerca de dez dias

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 16:53

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

16 jul 2026 às 16:53
Ponte que faz ligação entre as ruas Jorge Risk, no bairro Praia das Gaivotas, e Leila Diniz, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha
Obras de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, em Vila Velha
 Carlos Alberto Silva

Motoristas que precisam cruzar os bairros Praia das Gaivotas e Novo México, em Vila Velha, encontrarão mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (17). Para o avanço das obras de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, será implantado o sistema de "pare e siga" na ponte que liga os dois bairros, entre as ruas Jorge Rizk e Leila Diniz.


A previsão é de que a intervenção dure cerca de dez dias. Segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o tráfego funcionará em meia pista durante esse período.


A intervenção é necessária para a implantação de uma galeria de drenagem com dimensões de 3 metros por 2 metros, considerada uma das principais estruturas do projeto de urbanização do canal.

Mudança ocorre em ponte que faz ligação entre as ruas Jorge Rizk, no bairro Praia das Gaivotas, e Leila Diniz, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha Carlos Alberto Silva

De acordo com a Sedurb, a nova galeria vai ampliar a capacidade de escoamento das águas da região, contribuindo para reduzir os alagamentos registrados no entorno do Canal Guaranhuns.


A secretaria orienta que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local e, sempre que possível, programem os deslocamentos com antecedência, já que a obra poderá provocar lentidão no trânsito durante a execução dos serviços.

Veja Também 

Trecho da Avenida Desembargador Gilson Mendonça será interditada na próxima semana para obras

Avenida será interditada por cinco dias em Vitória para obras

Vista áerea dos bairros Piranema e Novo Horizonte em Cariacica

Bairros de Cariacica vão receber R$ 32 milhões em obras de pavimentação e saneamento

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra

Obras da 3ª Via na Serra vão criar 2 mil empregos diretos e indiretos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rock Doido, que deu origem ao novo projeto, se tornou um dos álbuns mais bem sucessidos da artista
Gaby Amarantos revisita músicas do "Rock Doido" em novo projeto acústico
Guarda de Vitória localiza e retira câmera de monitoramento do tráfico em Inhanguetá
Câmera de de segurança usada pelo tráfico é descoberta em Vitória
Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul
Restaurante propõe cozinha clássica com vista encantadora para a Pedra Azul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados