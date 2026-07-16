Obras alteram trânsito entre Praia das Gaivotas e Novo México

Motoristas que precisam cruzar os bairros Praia das Gaivotas e Novo México, em Vila Velha, encontrarão mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (17). Para o avanço das obras de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, será implantado o sistema de "pare e siga" na ponte que liga os dois bairros, entre as ruas Jorge Rizk e Leila Diniz.





A previsão é de que a intervenção dure cerca de dez dias. Segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o tráfego funcionará em meia pista durante esse período.





A intervenção é necessária para a implantação de uma galeria de drenagem com dimensões de 3 metros por 2 metros, considerada uma das principais estruturas do projeto de urbanização do canal.