Bairros de Cariacica vão receber R$ 32 milhões em obras de pavimentação e saneamento

O município de Cariacica vai receber mais de R$ 32 milhões em investimentos para obras de infraestrutura urbana, saneamento básico e construção de um centro comunitário.
Entre as medidas divulgadas nesta sexta-feira (3) pelo governo do Espírito Santo está o início das obras do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Vila Independência, Piranema e São Gonçalo. O investimento de R$ 17,2 milhões, que será tocado pela Companhia Espírito-santente de Saneamento (Cesan), deve beneficiar cerca de 8.800 moradores.
O projeto prevê a instalação de aproximadamente 20 quilômetros de rede coletora de esgoto, 2.200 ligações domiciliares e a construção de duas estações elevatórias para transportar os resíduos até o sistema de tratamento. O prazo para conclusão é de 180 dias.
O Estado também assinou convênio para a pavimentação e drenagem de 25 ruas em Piranema e Novo Horizonte. Serão aplicados R$ 13,3 milhões para a instalação de mais de 16 mil metros quadrados em blocos de concreto, cerca de 6 mil metros quadrados de calçadas, 7,4 mil metros de meio-fio e quase 3 mil metros de rede de drenagem.
O pacote de investimentos também contempla o repasse de R$ 1,87 milhão para a construção do Centro Multiuso de Piranema. O espaço será destinado a atividades comunitárias, reuniões, oficinas, cursos, eventos e ações sociais, com estrutura moderna e acessível.
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