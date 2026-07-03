Bairros de Cariacica vão receber R$ 32 milhões em obras de pavimentação e saneamento

O projeto prevê a instalação de aproximadamente 20 quilômetros de rede coletora de esgoto, 2.200 ligações domiciliares e a construção de duas estações elevatórias para transportar os resíduos até o sistema de tratamento. O prazo para conclusão é de 180 dias.





O Estado também assinou convênio para a pavimentação e drenagem de 25 ruas em Piranema e Novo Horizonte. Serão aplicados R$ 13,3 milhões para a instalação de mais de 16 mil metros quadrados em blocos de concreto, cerca de 6 mil metros quadrados de calçadas, 7,4 mil metros de meio-fio e quase 3 mil metros de rede de drenagem.





O pacote de investimentos também contempla o repasse de R$ 1,87 milhão para a construção do Centro Multiuso de Piranema. O espaço será destinado a atividades comunitárias, reuniões, oficinas, cursos, eventos e ações sociais, com estrutura moderna e acessível.