Saneamento é o investimento que o Espírito Santo já fez — e que está mudando tudo

O Espírito Santo tem uma das histórias mais consistentes do Brasil quando o assunto é saneamento básico. Não é coincidência. É o resultado de uma escolha — a de tratar o saneamento como o que ele verdadeiramente é: um dos investimentos de maior retorno que uma sociedade pode fazer.





Existe um dado que gosto de repetir porque ele sintetiza bem essa lógica: cada real investido em saneamento gera quatro reais de economia na área de saúde. Não é uma projeção otimista. É o que a Organização Mundial da Saúde calcula com base em evidências concretas de países e cidades que fizeram essa escolha antes de nós.





O Espírito Santo está fazendo essa escolha agora, com consistência. O Ranking do Saneamento 2026, publicado pelo Instituto Trata Brasil com dados de 2024, colocou Vila Velha na 4ª posição nacional em investimento per capita entre os 100 municípios mais populosos do Brasil — R$ 326,33 por habitante, acima do patamar considerado necessário para a universalização. Cariacica está na 16ª posição, com R$ 223,77 por habitante, e foi uma das cidades com maior salto no ranking: 11 posições em um único ciclo. A média nacional é de R$ 103,16.