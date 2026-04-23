O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

A conta recai sobretudo sobre os mais jovens: a taxa de internação de crianças de até 4 anos chegou a ser três vezes maior que a da população adulta. No Maranhão, a incidência de doenças relacionadas ao saneamento bateu seis vezes a média nacional. Sem o Marco Legal, a projeção apontava para 2,5 a 3 milhões de internações evitáveis até 2033, 80 a 100 mil mortes adicionais e uma pressão de R$ 5,9 bilhões sobre o SUS.





Com a aprovação do Marco Legal do Saneamento em 2020, o cenário mudou de ritmo. Nos seus primeiros cinco anos de vigência, cerca de R$ 350 bilhões em investimentos foram contratados no país, reconfigurando o mercado com movimentos de peso em diversas regiões.





No Rio de Janeiro, o histórico leilão da Cedae em 2021 destinou R$ 24,4 bilhões à Aegea Saneamento e R$ 7,3 bilhões à Iguá Saneamento, focando no atendimento de mais de 10 milhões de pessoas. Em São Paulo, a desestatização da Sabesp em 2024 a transformou em uma corporation, marcando a entrada da Equatorial Energia como acionista de referência e destravando uma projeção de R$ 260 bilhões em investimentos até 2060. Já em Pernambuco, o final de 2025 registrou a vitória da espanhola ACCIONA em um consórcio que prevê R$ 15,4 bilhões em aportes para 7 milhões de habitantes.





Como reflexo natural desse aquecimento, a Aegea consolidou-se como a maior operadora privada do país, presente hoje em 15 estados, 893 municípios e atendendo 39 milhões de pessoas.