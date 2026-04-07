Multinacional espanhola assume esgoto de Vitória e de mais 34 cidades do ES

Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O consórcio será responsável por garantir a universalização dos serviços - mais de 90% da população com acesso a tratamento de esgoto - nas seguintes cidades: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra do São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Mantenópolis, Marechal Floriano, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória.

A Acciona, que também é espanhola e levou o segundo bloco do leilão da Cesan (com Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana), ainda não tem data para assumir, mas deve acontecer em maio. As duas empresas assinaram o contrato com a Cesan em 8 de outubro passado, os últimos meses foram para a estruturação da operação, como a contratação de pessoas, aluguel de máquinas, veículos e imóveis.