Mais uma gigante europeia de olho na usina de dessalinização do ES

Perspectiva da usina de dessalinização projetada para Guarapari. Crédito: Reprodução/GS Inima

O Grupo Cox, conglomerado de capital espanhol com atuação nas áreas de energia, grandes obras e desenvolvimento e gestão de recursos hídricos, está de olho na construção e na operação na usina de dessalinização de água do mar que a Cesan quer colocar de pé em Guarapari. Um investimento de mais de R$ 1 bilhão e com uma concessão que deve ficar na casa dos R$ 7,5 bilhões. Executivos da companhia, que tem grande histórico de investimento na América Latina (principalmente Chile, México e Brasil), estiveram no Espírito Santo nas últimas semanas para conhecer melhor o projeto, conversaram com executivos da companhia de saneamento do Estado e deixaram claro que virão com apetite para o leilão, que deve acontecer em 2027.

"Estamos muito interessados no projeto da dessalinizadora do Espírito Santo. Conhecemos bem o Brasil, estamos aqui há 35 anos, somos donos da antiga Abengoa, empresa com atuação em várias áreas, inclusive dessalinização. A Cox está ampliando sua atuação no segmento e tratamos o projeto do Espírito Santo como prioritário dentro do setor de Águas, que é uma área que queremos expandir. Observamos vários projetos e o do Espírito Santo é muito bom. Temos total interesse na obra, operação e manutenção", disse Pablo Quevedo, diretor da Cox.

O projeto da usina de dessalinização foi feito por outra grande empresa de capital espanhol: a GS Inima. Trata-se de uma Manifestação de Interesse Privado - quando uma empresa privada apresenta, de maneira espontânea, uma proposta ao poder público. Os estudos apontam para uma unidade com capacidade para tratar 1.216 litros por segundo de água do mar, em Guarapari - às margens da Rodovia do Sol, perto do limite com Vila Velha. O investimento previsto é de R$ 1,07 bilhão. O local para a implantação foi escolhido por se tratar de uma região com histórico de falta de água. O tamanho da unidade foi projetado observando um horizonte de 40 anos de crescimento populacional, incluindo a população flutuante das temporadas de verão. A Cesan contratou a Fundação Getúlio Vargas para laudar o estudo feito pela GS e pretende levar o projeto para ser analisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ainda em 2026.

O conglomerado espanhol tem 7 mil empregados no Brasil e atua fortemente nas áreas de energia, bioenergia e transmissão.

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