Abdo Filho
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Negócio bilionário: exportação de pimenta-do-reino sofre com a guerra

Espírito Santo é o maior exportador de pimenta-do-reino do Brasil. No ano passado, foram quase R$ 2 bilhões. Países do Golfo Pérsico são compradores importantes

Vitória
Publicado em 25/03/2026 às 03h00
Pimenta-do-reino: cooperativas se unem para o crescimento do mercado
Pé de pimenta-do-reino no Espírito Santo, Estado líder nas exportações do produto. Crédito: Divulgação/Ufes

Nos últimos anos, a pimenta-do-reino vem ganhando protagonismo no agronegócio do Espírito Santo. Em 2025, o Estado exportou US$ 347,2 milhões (R$ 1,82 bi na cotação atual) em pimenta, expansão de 113% em relação a 2024. Dentro do agro ficou atrás apenas do café (US$ 1,79 bi) e da celulose (US$ 862,6 milhões). Os produtores capixabas respondem por 69% das vendas do produto para fora do Brasil.

E o que a guerra no Oriente Médio tem a ver com isso? Muita coisa. Os países do Golfo Pérsico, epicentro do conflito, são grandes compradores da pimenta brasileira. Do total comercializado em 2025, US$ 56 milhões ou 16% de tudo, foram para lá. A situação se complica porque os países da região compram um tipo específico, que vai diretamente do Brasil para lá, sem passar por processos exigidos, por exemplo, pelos Estados Unidos.

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"É um cenário que preocupa bastante, afinal, é um segmento que cresceu muito nos últimos e passou a ser relevante para o agronegócio capixaba como um todo. Além de os países do Golfo comprarem um tipo específico da produção, o que dificulta encontrar novos mercados, os produtores já estão precisando pagar muito mais caro pelo frete, afinal, já há desvios de rota e o combustível e seguro estão mais caros. Já há um impacto e pode piorar bem caso o conflito se prolongue", explicou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

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