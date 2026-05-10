Porto Vitória vence e volta para vice-liderança

O Porto Vitória venceu o Rio Branco VN por 1 a 0, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, pela quarta rodada da Copa Espírito Santo e segue na segunda colocação. Aos 28 minutos, Luiz Henrique marcou o gol do triunfo do Verdão, após cruzamento rasteiro de Marcudinho aos 28 minutos.
Com o resultado, o Porto Vitória chega a segunda colocação com os mesmos seis pontos do terceiro colocado Vilavelhense e do líder Vitória-ES, que tem um jogo a menos e um melhor saldo de gols. O Rio Branco VN, com a segunda derrota em três jogos, fica com três pontos e fora da zona de classificação. Na Copa ES, apenas os quatro melhores avançam para as semifinais.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quarta rodada da primeira fase. No domingo, às 15h, enquanto o Porto Vitória enfrenta o Vilavelhense, no estádio Gil Bernades, em Vila Velha, o Rio Branco VN vai à São Mateus, no estádio Sernamby, enfrentar o Audax São Mateus.