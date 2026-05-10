Rio Branco reage, empata com Tombense, mas sai da zona de classificação na Série D

Rio Branco-ES e Tombense empataram novamente, pelo Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste domingo, uma semana após o 0 a 0, em Tombos, os times voltaram a empatar, desta vez por 2 a 2, pelo jogo da sexta rodada do Grupo 12, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Cesinha, duas vezes marcou para o time mineiro, no primeiro tempo. O Brancão reagiu na etapa final, mesmo com um jogador a menos, com gols de Braga e Neto Oliveira.
Com o encerramento da sexta rodada, o Democrata GV aparece na liderança do Grupo 12, com 10 pontos ganhos. Na sequência tem quatro times empatados com nove pontos Vitória-ES, Porto-BA, Tombense e Rio Branco-ES. Seguindo os critérios de desempate, a equipe de Tombos fica na quarta posição e o Capa-Preta em quinto e fora da zona de classificação.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sétima rodada do Grupo 12. No sábado, às 17h (de Brasília), o Rio Branco-ES visita o Real Noroeste, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Mais tarde, às 18h, o Tombense recebe o Democrata GV, no Almeidão, em Tombos.
O jogo
Logo aos sete minutos, Cesinha aproveitou rebote de Andrey, após jogada de Rubens, para abrir o placar para o Tombense. O Rio Branco-ES teve a grande chance de empatar aos 15, quando Breno Melo desperdiçou uma cobrança de pênalti, chutando para fora. Apesar de buscar o ataque e criar oportunidades, principalmente com o próprio Breno Melo, o time capixaba esbarrou na defesa mineira e no goleiro Douglas. Já na reta final da etapa, após erro na saída de bola do Rio Branco, Cesinha apareceu novamente para finalizar no canto e marcar o segundo do Tombense, que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.
O segundo tempo foi marcado por emoção e uma reação incrível do Rio Branco-ES. Mesmo atrás no placar, o time capixaba tentou pressionar, mas viu o Tombense criar as melhores oportunidades, exigindo grandes defesas de Andrey e desperdiçando uma chance clara com Cássio após rebote do goleiro. A situação do Brancão se complicou aos 30 minutos, quando Natham foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Ainda assim, a equipe reagiu na reta final: aos 40, Braga aproveitou passe de Breno Melo e diminuiu o placar; dois minutos depois, Neto Oliveira venceu a marcação pelo alto após cruzamento da direita e empatou a partida. Nos acréscimos, o Tombense pressionou em busca da vitória, mas o duelo terminou empatado em 2 a 2.