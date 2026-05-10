Rio Branco reage, empata com Tombense, mas sai da zona de classificação na Série D

Rio Branco-ES e Tombense empataram novamente, pelo Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste domingo, uma semana após o 0 a 0, em Tombos, os times voltaram a empatar, desta vez por 2 a 2, pelo jogo da sexta rodada do Grupo 12, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Cesinha, duas vezes marcou para o time mineiro, no primeiro tempo. O Brancão reagiu na etapa final, mesmo com um jogador a menos, com gols de Braga e Neto Oliveira.





Com o encerramento da sexta rodada, o Democrata GV aparece na liderança do Grupo 12, com 10 pontos ganhos. Na sequência tem quatro times empatados com nove pontos Vitória-ES, Porto-BA, Tombense e Rio Branco-ES. Seguindo os critérios de desempate, a equipe de Tombos fica na quarta posição e o Capa-Preta em quinto e fora da zona de classificação.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sétima rodada do Grupo 12. No sábado, às 17h (de Brasília), o Rio Branco-ES visita o Real Noroeste, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Mais tarde, às 18h, o Tombense recebe o Democrata GV, no Almeidão, em Tombos.





O jogo



