Vitória vence líder Democrata GV e entra no G-4 do Grupo 12

Após perder na última rodada para o Democrata GV, em Valadares, o Vitória-ES reverteu o placar e venceu, na abertura do segundo turno, do Campeonato Brasileiro Série D, por 2 a 1. Os gols foram marcados na segunda etapa, em um intervalo de 10 minutos, Guerra abriu o placar para o Alvianil aos 25 minutos, aos 30 Rafael Klein deixou tudo igual e, aos 33, Araújo selou a “revanche”, da derrota passada, recolocando o time de Bento Ferreira na frente do placar.





Com o resultado, o Vitória sobe para a segunda colocação do Grupo 12, enquanto o Democrata GV continua sendo líder. O Alvianil possui 9 pontos, juntamente com Porto-BA, Tombense e Rio Branco-ES, mas fica à frente por ter três vitórias e saldo de gol superior.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sétima rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES enfrenta o Porto-BA, no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Também no sábado, mas às 18h, o Democrata GV, enfrenta o Tombense no estádio Almeidão, em Tombos.