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Brasileirão Série D

Vitória vence líder Democrata GV e entra no G-4 do Grupo 12

Araújo marcou o gol do triunfo Alvianil aos 33 minutos da segunda etapa

Publicado em 10 de Maio de 2026 às 19:40

Camila Müller

Camila Müller

Publicado em 

10 mai 2026 às 19:40
Araújo marcou o gol do triunfo do Vitória sobre o Democrata GV
Araújo marcou o gol do triunfo do Vitória sobre o Democrata GV Clara Fafá / VFC

Após perder na última rodada para o Democrata GV, em Valadares, o Vitória-ES reverteu o placar e venceu, na abertura do segundo turno, do Campeonato Brasileiro Série D, por 2 a 1. Os gols foram marcados na segunda etapa, em um intervalo de 10 minutos, Guerra abriu o placar para o Alvianil aos 25 minutos, aos 30 Rafael Klein deixou tudo igual e, aos 33, Araújo selou a “revanche”, da derrota passada, recolocando o time de Bento Ferreira na frente do placar.


Com o resultado, o Vitória sobe para a segunda colocação do Grupo 12, enquanto o Democrata GV continua sendo líder. O Alvianil possui 9 pontos, juntamente com Porto-BA, Tombense e Rio Branco-ES, mas fica à frente por ter três vitórias e saldo de gol superior.


A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sétima rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES enfrenta o Porto-BA, no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Também no sábado, mas às 18h, o Democrata GV, enfrenta o Tombense no estádio Almeidão, em Tombos.

O jogo

Diego Guerra marcou o primeiro gol do Vitória-ES sobre o Democrata GV
Diego Guerra marcou o primeiro gol do Vitória-ES sobre o Democrata GV Clara Fafá / VFC

  • Em uma primeira etapa com mais chances claras do Alvianil, Vitória-ES e Democrata GV vão para o vestiário no empate. Nesses 51 primeiros minutos, o time de Bento Ferreira atacou mais, mas pecou na objetividade das chances criadas. Enquanto isso, a Pantera de Governador Valadares apostou em se defender das tentativas de ataque do Vitória.

  • Na etapa final, os clubes buscaram abrir o placar e em dentro de 10 minutos, três gols foram feitos. Aos 25 minutos, Diego Guerra marcou para o Vitória-ES e já, aos 30, Rafael Klein empatou o confronto. Porém aos 33 minutos, Araújo retomou o placar frente ao Alvianil e deu o triunfo a equipe de Bento Ferreira.

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