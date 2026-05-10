Vasco vence Sampaio Corrêa e conquista o penta da Libertadores de beach soccer

O primeiro período começou pegado e de muitas trocas ofensivas. Diferente do que aconteceu nos últimos três jogos, foi o Vasco quem começou saindo à frente no placar. Depois de Bokinha fazer uma belíssima jogada e encontrar Luquinhas na área, o Cruz-Maltino estreou o marcador. Porém, minutos depois, a estrela da Bolívia Querida apareceu e deixou tudo igual. Gin acertou um voleio após o cruzamento de Datinha. No minuto seguinte, Robertinho achou bom passe enfiado para Jordan, que sustentou a marcação, fez o giro, e de biquinho jogou para o fundo do gol.





Abrindo o segundo período, Datinha fez uma falta na entrada da área e Breno Xavier foi para a bola. A joia capixaba não desperdiçou e bateu colocado para colocar o Vasco com dois gols de vatangem na decisão. Na sequência, Bokinha caiu no mano-a-mano contra Eudin, abriu para a perna direita e chapou com categoria no canto do goleiro para fazer o quarto.





No primeiro minuto do terceiro tempo, o Sampaio buscou e diminuiu. Eudin recebe bom passe, faz excelente pivô e converteu. Porém, a alegria maranhense durou pouco. Na saída de bola vascaína, Luquinhas acertou um balaço do meio de quadra e colocou o time carioca mais uma vez com uma vantagem confortável há cerca de dez minutos para o apito final. Breno Xavier ainda marcou o segundo gol dele, de falta, e serviu Show para anotar o dele. Na sequência, Breno, mais uma vez, apareceu para fazer o hat-trick, tirar a camisa, e comemorar muito com a torcida em casa.



