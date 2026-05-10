Vasco vence Sampaio Corrêa e conquista o penta da Libertadores de beach soccer

O Vasco se isolou ainda mais como o maior campeão da da Libertadores de futebol de areia. Enfrentando o Sampaio Corrêa, na tarde deste domingo, o Cruz-Maltino triunfou por 8 a 2 na partida válida pelo jogo único da final da competição, disputada na praia de Itapoã, em Vila Velha. Breno Xavier (3), Luquinhas (2), Bokinha, Show e Jordan marcaram pelo Vasco, que conquistou a Glória Eterna pela quinta vez.
Como foi o jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa?
O primeiro período começou pegado e de muitas trocas ofensivas. Diferente do que aconteceu nos últimos três jogos, foi o Vasco quem começou saindo à frente no placar. Depois de Bokinha fazer uma belíssima jogada e encontrar Luquinhas na área, o Cruz-Maltino estreou o marcador. Porém, minutos depois, a estrela da Bolívia Querida apareceu e deixou tudo igual. Gin acertou um voleio após o cruzamento de Datinha. No minuto seguinte, Robertinho achou bom passe enfiado para Jordan, que sustentou a marcação, fez o giro, e de biquinho jogou para o fundo do gol.
Abrindo o segundo período, Datinha fez uma falta na entrada da área e Breno Xavier foi para a bola. A joia capixaba não desperdiçou e bateu colocado para colocar o Vasco com dois gols de vatangem na decisão. Na sequência, Bokinha caiu no mano-a-mano contra Eudin, abriu para a perna direita e chapou com categoria no canto do goleiro para fazer o quarto.
No primeiro minuto do terceiro tempo, o Sampaio buscou e diminuiu. Eudin recebe bom passe, faz excelente pivô e converteu. Porém, a alegria maranhense durou pouco. Na saída de bola vascaína, Luquinhas acertou um balaço do meio de quadra e colocou o time carioca mais uma vez com uma vantagem confortável há cerca de dez minutos para o apito final. Breno Xavier ainda marcou o segundo gol dele, de falta, e serviu Show para anotar o dele. Na sequência, Breno, mais uma vez, apareceu para fazer o hat-trick, tirar a camisa, e comemorar muito com a torcida em casa.
A tabela da Libertadores de futebol de areia 2025
03 de maio (domingo)
- 10h – Sportivo Luqueño-PAR 1 x 2 Ceilândia
- 12h – Guaviare-COL 5 x 8 Tito Drago-PER
- 14h – Desportivo Salud-BOL 7 x 2 Sportivo Cerrito-URU
- 16h – Sampaio Corrêa 7 x 1 Playas-EQU
- 18h – Guaicamacuto-VEN 4 x 5 Dávila-CHI
- 20h – Vasco 7 x 2 Argentino-ARG
04 de maio (segunda-feira)
- 10h – Tito Drago-PER 2 x 5 Sportivo Luqueño-PAR
- 12h – Guaviare-COL 4 (1 x 3) 4 Ceilândia
- 14h – Desportivo Salud-BOL 7 x 2 Playas-EQU
- 16h – Sportivo Cerrito-URU 1 x 3 Sampaio Corrêa
- 18h – Guaicamacuto-VEN 3 x 2 Argentino-ARG
- 20h – Dávila-CHI 2 x 7 Vasco
05 de maio (terça-feira)
- 10h – Sportivo Luqueño-PAR 8 x 3 Guaviare-COL
- 12h – Ceilândia 5 x 3 Tito Drago-PER
- 14h – Playas-EQU 3 x 11 Sportivo Cerrito-URU
- 16h – Sampaio Corrêa 7 x 6 Desportivo Salud-BOL
- 18h – Argentino-ARG 6 x 7 Dávila-CHI
- 20h – Vasco 8 x 5 Guaicamacuto-VEN
07 de maio (quinta-feira)
- 14h — Desportivo Salud-BOL 4 x 7 Sportivo Luqueño-PAR
- 16h — Sampaio Corrêa 10 x 4 Sportivo Cerrito-URU
- 18h— Ceilândia 3 x 6 Dávila-CHI
- 20h — Vasco 17 x 3 Tito Drago-PER
08 de maio (sexta-feira)
- 14h - Guaviare-COL 6 x 4 Playas-EQU
- 16h - Guaicamacuto-VEN 7 x 9 Argentino-ARG
- 18h - Tito Drago-PER 7 x 3 Desportivo Salud-BOL
- 20h - Sportivo Cerrito-URU 2 x 5 Ceilândia
09 de maio (sábado)
- 12h - Sampaio Corrêa 2 x 0 Dávila-CHI
- 14h - Vasco 3 x 2 Sportivo Luqueño-PAR
- 16h - Desportivo Salud-BOL 2 x 8 Sportivo Cerrito-URU
- 18h - Tito Drago-PER 5 x 7 Ceilândia
10 de maio (domingo)
- 12h - Dávila-CHI 4 x 9 Sportivo Luqueño-PAR
- 14h30 - Vasco x Sampaio Corrêa