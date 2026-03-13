Guerra do Irã: segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES refaz contas

Navio-plataforma Anna Nery, da Petrobras, na Bacia de Campos. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Guerra do Irã, iniciada em 28 de fevereiro, após ataques liderados por Estados Unidos e Israel, fez os preços do petróleo dispararem (a região do Golfo Pérsico, epicentro do conflito, além de grande produtora de óleo e gás, possui uma enorme infraestrutura logística de distribuição). O barril de petróleo brent (referência mundial) que, desde o começo de 2025, vinha variando entre US$ 60 e US$ 75 dólares, chegou a bater em US$ 116 e, agora, está rondando os US$ 100. Se, por um lado, pressiona o preço dos combustíveis e a inflação como um todo, por outro, aumenta substancialmente os royalties pagos pela extração de petróleo e gás natural

O Brasil está entre os dez maiores produtores de óleo do mundo, chegando a 5 milhões de barris por dia. O Espírito Santo responde por algo perto de 5% dessa produção, portanto, o que está acontecendo no Oriente Médio tem impactos diretos por aqui. Pelas contas da Secretaria de Estado da Fazenda, se o barril subir para US$ 85, o aumento de arrecadação do Espírito Santo (os municípios não entram nessa conta) fica em R$ 40 milhões por mês (o orçamento estadual foi feito prevendo um petróleo a U$ 65). Estamos em um momento de enorme volatilidade, não dá para prever nada, mas se isso se mantiver até o final do ano, o impacto seria de mais de R$ 400 milhões.

Caso o petróleo se mantenha na casa dos US$ 100, como fechou nesta quinta-feira (12), especialistas acreditam que a arrecadação mensal do Estado pode avançar em algo perto de R$ 70 milhões por mês ou R$ 700 milhões em 2025. Não é pouca coisa, no ano passado, as receitas do governo estadual com royalties e participações especiais ficaram em R$ 1,406 bilhão.

