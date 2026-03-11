Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Ecovias recebe mais um empurrão para tirar BR 101 do papel no ES

A concessionária responsável pela BR 101 no Espírito Santo foi habilitada pelo Ministério dos Transportes para aderir a incentivo milionário

Vitória
Publicado em 11/03/2026 às 03h00
A interdição acontecerá nos quatro dias, das 14h às 14h30 - e se deve ao corte de rochas a fim de viabilizar as obras de duplicação da BR-101 Norte
Obras na BR 101 no trecho da Serra. Crédito: Reprodução/Ecovias Capixaba

A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela BR 101 no Espírito Santo e extremo sul da Bahia, recebeu do Ministério dos Transportes autorização para aderir ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), um incentivo fiscal destinado para a implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação.

O Reidi suspende a incidência de PIS (1,65%) e Cofins (7,6%) sobre as receitas com maquinário, material de construção e prestação de serviços relacionados ao investimento nas obras de modernização e ampliação da BR 101. Pelas contas do Ministério dos Transportes, a estimativa de suspensão fiscal é de R$ 151,9 milhões. As obras listadas pela Ecovias somam R$ 3,9 bilhões. A validade do benefício é de cinco anos, justamente o período que concentra os maiores investimentos da concessionária.

O trecho da BR 101 sob a administração da concessionária tem 478 quilômetros. Trata-se da rodovia mais importante do Espírito Santo.

