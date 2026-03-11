Ecovias recebe mais um empurrão para tirar BR 101 do papel no ES

A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela BR 101 no Espírito Santo e extremo sul da Bahia, recebeu do Ministério dos Transportes autorização para aderir ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), um incentivo fiscal destinado para a implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação.

O Reidi suspende a incidência de PIS (1,65%) e Cofins (7,6%) sobre as receitas com maquinário, material de construção e prestação de serviços relacionados ao investimento nas obras de modernização e ampliação da BR 101. Pelas contas do Ministério dos Transportes, a estimativa de suspensão fiscal é de R$ 151,9 milhões. As obras listadas pela Ecovias somam R$ 3,9 bilhões. A validade do benefício é de cinco anos, justamente o período que concentra os maiores investimentos da concessionária.