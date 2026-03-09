Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

As mudanças no comando da Vale no Espírito Santo

A mineradora possui, no Espírito Santo, seis pelotizadoras, duas fábricas de briquetes, a Estrada de Ferro Vitória-MInas e o Porto de Tubarão, que é um dos maiores do mundo

Vitória
Publicado em 09/03/2026 às 16h29
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo. Crédito: Fernando Madeira

Os últimos meses foram de mudanças importantes no comando da Vale no Espírito Santo. Rodrigo Ruggiero deixou a diretoria de Pelotização e Briquetes, em Tubarão, onde estava desde janeiro de 2022. Em seu lugar entrou Fabiano Burns, que está há mais de 20 anos na mineradora e ocupava a função de diretor de Operações das usinas de Tubarão antes de assumir a nova função.

Responsável pelas seis pelotizadoras que a Vale mantém no Espírito Santo, um dos grandes desafios de Burns será fazer decolar o projeto de briquetes da companhia, um novo tipo de aglomerado de minério de ferro desenvolvido pela própria empresa. Trata-se de uma aposta firme da mineradora para produzir aço gastando menos combustível (até 30% de redução). As primeiras duas usinas ficam em Vitória, um investimento de US$ 342 milhões (R$ 1,77 bi a preço de hoje). As fábricas foram construídas no lugar onde operavam as duas usinas de pelotização mais antigas da Vale. Juntas elas terão capacidade para 6 milhões de toneladas por ano. A primeira foi inaugurada em dezembro de 2023. A segunda está praticamente pronta, mas ainda não está funcionando.

Burns fica 100% focado nas operações industriais, o diretor Marcelo Klein responde pela parte institucional da mineradora no Espírito Santo. Além das pelotizadoras e das usinas de briquete, a Vale é dona do Porto de Tubarão e responsável pela concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, a única ferrovia em operação do Estado.

Veja também

Índice de Desconforto Econômico: boas notícias para o ES
Novo presidente da Unimed Sul Capixaba assume e vai ampliar hospital de Cachoeiro
Troca na presidência do Banestes

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Vale SA Estrada de Ferro Vitória a Minas indústria

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.