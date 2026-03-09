As mudanças no comando da Vale no Espírito Santo

Os últimos meses foram de mudanças importantes no comando da Vale no Espírito Santo. Rodrigo Ruggiero deixou a diretoria de Pelotização e Briquetes, em Tubarão, onde estava desde janeiro de 2022. Em seu lugar entrou Fabiano Burns, que está há mais de 20 anos na mineradora e ocupava a função de diretor de Operações das usinas de Tubarão antes de assumir a nova função.



Responsável pelas seis pelotizadoras que a Vale mantém no Espírito Santo, um dos grandes desafios de Burns será fazer decolar o projeto de briquetes da companhia, um novo tipo de aglomerado de minério de ferro desenvolvido pela própria empresa. Trata-se de uma aposta firme da mineradora para produzir aço gastando menos combustível (até 30% de redução). As primeiras duas usinas ficam em Vitória, um investimento de US$ 342 milhões (R$ 1,77 bi a preço de hoje). As fábricas foram construídas no lugar onde operavam as duas usinas de pelotização mais antigas da Vale. Juntas elas terão capacidade para 6 milhões de toneladas por ano. A primeira foi inaugurada em dezembro de 2023. A segunda está praticamente pronta, mas ainda não está funcionando.