Troca na presidência do Banestes

José Amarildo Casagrande vai ter de sair por já ter atingido o limite máximo de reconduções. Ele comanda o Banestes desde 2019

Vitória
Publicado em 05/03/2026 às 18h29
Banestes, Agência Reta da Penha
Banestes, Agência Reta da Penha. Crédito: Ricardo Medeiros

O atual presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, vai deixar o comando do banco estatal. Assumirá o seu lugar o atual diretor de Negócios e Recuperação de ativos, Carlos Artur Hauschild, com mandato até 2028. Ele foi indicado pelo governo do Espírito Santo, dono de mais de 90% das ações da instituição. O anúncio ao mercado foi feito no começo da noite desta quinta-feira (05), via fato relevante.

Casagrande terá de sair por já ter atingido o limite máximo de reconduções. Ele comanda o Banestes desde 2019, quando Renato Casagrande iniciou o seu segundo mandato como governador. A expectativa é de que ele deixe o comando até junho

O presidente anunciado, que ainda precisa passar pelo crivo do Banco Central, já foi diretor de Riscos e Controle do próprio Banestes. Hauschild é bacharel em Direito (Unisinos), especialista em Gestão Pública e mestre em Direito (Unisc).

Carlos Artur Hauschild Diretor de Negócios do Banestes
Carlos Artur Hauschild, presidente indicado do Banestes. Crédito: Divulgação/Banestes

Banestes Espírito Santo

