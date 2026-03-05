Fabricante de embalagens duplica investimento em Ibiraçu

Perspectiva da nova unidade da Ingral, em Ibiraçu. Crédito: Divulgação/Ingral

A gráfica e fabricante de embalagens Ingral, com mais de 30 anos de mercado, está construindo uma nova fábrica em Ibiraçu. Em princípio, o projeto, iniciado há mais de um ano, sairia por R$ 10 milhões, mas a família Depizzol, fundadora da Ingral, resolveu dobrar a aposta e o investimento vai bater em R$ 20 milhões. Além de toda nova estrutura física, em uma área de 10 mil metros quadrados, um novo equipamento, vindo da Alemanha, foi incorporado ao projeto. A impressora amplia a capacidade da empresa de produzir embalagens em papel cartão e acopladas ao papelão.

De acordo com os executivos, com a nova tecnologia, a Ingral irá dobrar sua capacidade produtiva, ampliando escala, eficiência e competitividade. O equipamento já está em processo de aquisição internacional e tem previsão de entrar em operação no início do segundo semestre de 2026.

"As novas edificações têm mais de 4 mil metros quadrados, o que vai otimizar muito a nossa logística interna e externa. A expansão prepara a empresa para um novo ciclo de crescimento, projetando aumento consistente do volume produtivo nos próximos anos e fortalecendo a capacidade de atendimento ao mercado capixaba e nacional. É um dos maiores ciclos de investimento da história da Ingral", assinalou Lorena Depizzol, diretora da empresa.

Obras da Ingral, fabricantes de embalagens, em Ibiraçu. Crédito: Divulgação/Ingral

A Gazeta integra o Saiba mais