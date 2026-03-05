Comércio atacadista consolida Cariacica no top 3 de arrecadação no ES

Operação da GDL, na Rodovia do Contorno, em Caricica. Crédito: Divulgação/GDL

Cariacica está consolidada entre os três municípios, ao lado de Vitória e Serra, que mais arrecadam ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no Espírito Santo. Trata-se do principal imposto dos estados, portanto, embora não mostre tudo, é um importante termômetro da economia. Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda mostram que, em 2025, as empresas instaladas em Cariacica pagaram R$ 2,87 bilhões de ICMS, R$ 1 bi a mais que o registrado em 2023. Trata-se do maior crescimento proporcional.

Grande parte desta forte expansão é explicada pelo crescimento do comércio atacadista e distribuidor, no Espírito Santo, do final da última década para cá. Hoje, o setor é o que mais paga impostos no Estado. Em 2025, o Comércio (atacadista e varejista juntos) pagou R$ 7,32 bi de ICMS no Espírito Santo, 32,1% do total. Para efeito de comparação, a indústria pagou R$ 1,7 bi no mesmo período. Muito bem localizado e com benefícios fiscais atraentes garantidos até o final de 2032, o Estado tem recebido bilhões em investimentos por parte de atacadistas e distribuidores.

Vitória segue disparada na frente, responsável por uma receita de R$ 9,7 bilhões de ICMS, 42,6% de tudo que o Espírito Santo arrecada com o tributo. Serra aparece na sequência, com 3,79 bi, 16,7% da arrecadação. Interessante observar que, em 2023, a Serra respondia por 19,8% do faturamento e Cariacica por 10,1%. Em 2025, houve uma enorme aproximação. Na sequência aparecem Vila Velha, com R$ 1,44 bi e Viana, outra cidade muito beneficiada pela expansão do comércio atacadista, fecha o top 5 com R$ 1,03 bi.

