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Brutalidade

Homens são espancados e abandonados no meio da rua em Vila Velha

Crime aconteceu no Morro da Boa Vista, em São Torquato. Uma vítima morreu e a outra está gravemente ferida

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2026 às 21:12
A Polícia Militar e Civil esteve no bairro São Torquato, em Vila Velha, após um caso de agressão no Morro Boa Vista
Polícia Militar atendeu ocorrência por espancamento no bairro São Torquato, em Vila Velha Isabelle Oliveira

Um homem foi encontrado morto e outro gravemente ferido no meio da rua, no Morro da Boa Vista, em São Torquato, em Vila Velha, no começo da noite de terça-feira (9). Segundo apuração da repórter da TV Gazeta Isabelle Oliveira, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram apedrejadas e agredidas a pauladas. 


A Polícia Civil detalhou que os dois foram espancados no alto do morro e depois deixados na rua César Alcure. A perícia identificou marcas de sangue por toda a escadaria por onde os suspeitos carregaram as vítimas. 


O corpo do homem que morreu foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Já o homem com ferimentos gravíssimos foi socorrido e levado para um hospital na capital. Nenhum suspeito foi localizado e ainda não há informações sobre a motivação do crime. 

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