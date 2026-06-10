Homens são espancados e abandonados no meio da rua em Vila Velha

Um homem foi encontrado morto e outro gravemente ferido no meio da rua, no Morro da Boa Vista, em São Torquato, em Vila Velha, no começo da noite de terça-feira (9). Segundo apuração da repórter da TV Gazeta Isabelle Oliveira, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram apedrejadas e agredidas a pauladas.



A Polícia Civil detalhou que os dois foram espancados no alto do morro e depois deixados na rua César Alcure. A perícia identificou marcas de sangue por toda a escadaria por onde os suspeitos carregaram as vítimas.





O corpo do homem que morreu foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Já o homem com ferimentos gravíssimos foi socorrido e levado para um hospital na capital. Nenhum suspeito foi localizado e ainda não há informações sobre a motivação do crime.