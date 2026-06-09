Carro oficial da Câmara de Linhares invade bar em Santa Cruz

Um carro oficial da Câmara Municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, atingiu um bar localizado no bairro Santa Cruz na manhã de segunda-feira (8). O veículo é utilizado pelo vereador Paulinho do Maracujá (PSD).





A Polícia Militar informou que não foi acionada para o acidente. Segundo a Câmara, não houve feridos, apesar dos danos materiais. "A Mesa Diretora acompanhará as apurações realizadas pelos órgãos competentes e adotará medidas administrativas para esclarecer as circunstâncias do caso, além de avaliar os prejuízos causados tanto ao patrimônio público quanto ao local atingido", garantiu.





O vereador foi procurado pela reportagem, mas não quis comentar sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.