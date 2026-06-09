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Norte capixaba

Carro oficial da Câmara de Linhares invade bar em Santa Cruz

A Polícia Militar informou que não foi acionada para o acidente. Segundo a Câmara, não houve feridos, apesar dos danos materiais

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 15:39

Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

09 jun 2026 às 15:39
Carro oficial da Câmara de Linhares invade bar
Carro oficial da Câmara de Linhares invade bar Leitor A Gazeta

Um carro oficial da Câmara Municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, atingiu um bar localizado no bairro Santa Cruz na manhã de segunda-feira (8). O veículo é utilizado pelo vereador Paulinho do Maracujá (PSD).


A Polícia Militar informou que não foi acionada para o acidente. Segundo a Câmara, não houve feridos, apesar dos danos materiais. "A Mesa Diretora acompanhará as apurações realizadas pelos órgãos competentes e adotará medidas administrativas para esclarecer as circunstâncias do caso, além de avaliar os prejuízos causados tanto ao patrimônio público quanto ao local atingido", garantiu.


O vereador foi procurado pela reportagem, mas não quis comentar sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

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