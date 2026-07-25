Motorista atropela multidão durante parada LGBTQIA+ em Berlim; uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas

Motorista de um veículo branco teria atingido várias pessoas na via Ahornsteig Crédito: RALF HIRSCHBERGER / AFP via Getty Images

Uma pessoa morreu e pelo menos outras 16 ficaram feridas depois que um carro avançou contra uma multidão durante um evento da Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste sábado (25/7) em Berlim, informou a polícia.

Em publicação nas redes sociais, a polícia de Berlim informou que, pouco antes das 22h (horário local), o motorista de um veículo branco teria atingido várias pessoas na via Ahornsteig, no parque Tiergarten.

Uma operação de busca está em andamento, e a polícia pediu à população que evite a área.

Os feridos estão sendo atendidos por equipes de emergência nas proximidades do parque Tiergarten, onde ocorreu o incidente. O evento anual do orgulho LGBTQIA+, o Christopher Street Day, foi interrompido após o incidente.

A corporação afirmou que há muitos feridos, incluindo várias pessoas em estado grave, com risco de morte, e acrescentou que realiza uma busca de alta prioridade por um ou mais suspeitos.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, classificou o incidente como um ataque "a uma cidade de liberdade".

"Hoje nossa liberdade foi atacada da forma mais horrível", disse em publicação na rede social X. "Meus pensamentos estão com as vítimas, seus familiares e amigos."

"Agradeço às equipes de emergência, que chegaram imediatamente ao local e fizeram tudo o que estava ao seu alcance para ajudar. E confio na polícia e nas autoridades de segurança, que conduzirão a investigação com a máxima urgência."

A imprensa local cita testemunhas que afirmam que uma van branca avançou em alta velocidade contra a multidão.

Os organizadores pediram ao público, por meio das redes sociais e dos telões do evento, que deixasse a área de forma calma e organizada. Um dos telões no Portão de Brandemburgo exibia a mensagem: "Evacuação".

Sirenes foram ouvidas por toda a área do centro de Berlim. Mais cedo, a região estava cheia de pessoas vestindo roupas com as cores do arco-íris, carregando bandeiras e cartazes e celebrando a comunidade LGBTQIA+.

A polícia isolou a área próxima ao parque.

Eva Braungart, repórter do Berliner Zeitung, estava no evento, mas saiu antes de o carro atingir a multidão. Segundo relatou à BBC News, testemunhas disseram ter visto um carro avançando "muito rapidamente" contra as pessoas.

Também houve relatos de gritos e cenas de pânico, com parte da multidão correndo para dentro do parque Tiergarten e tentando se esconder.