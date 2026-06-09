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Às margens da ES 080

Corpo é encontrado dentro de caixa seca em São Domingos do Norte

Publicado em

09 jun 2026 às 10:52
Caso aconteceu na ES 080, na altura do bairro Emilio Calagari
Viaturas das Policias Militar e Civil no local onde o corpo foi encontrado, às margens da ES 080. Foto de leitor

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado dentro de uma caixa seca às margens da ES 080, na altura do bairro Emílio Callegari, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a caixa seca fica localizada em uma área de vegetação de difícil acesso, e o corpo estava parcialmente submerso em uma poça d'água.


O Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo do local, e a perícia da Polícia Científica foi acionada. Segundo a corporação, durante os trabalhos iniciais, os peritos não encontraram indícios aparentes de violência ou lesões.


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para a realização de exames que vão auxiliar na identificação da vítima e na conclusão do laudo pericial.


A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia de São Domingos do Norte.

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Tempo

Após recordes, frio no ES deve diminuir nos próximos dias

Publicado em 09/06/2026 às 09:29

Apesar dos recordes anuais de frio registrados em cidades capixabas nos últimos dias, como mostrado por A Gazeta, as temperaturas devem subir no decorrer da semana no Espírito Santo


Além do afastamento do ar frio de origem polar, um grande aumento de nebulosidade e chuva estão sendo esperados para os próximos dias. O céu com muitas nuvens durante a noite vai funcionar como um cobertor e evitar que a temperatura caia muito na madrugada. É a situação inversa do que foi observado nos últimos dias. 


A previsão é da empresa de meteorologia Climatempo. Segundo o órgão, a diminuição do frio começará a ser percebida na noite de quarta para quinta-feira (11). 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Copa do Mundo

Vitória vai instalar telões para exibir jogos do Brasil; veja os locais

Publicado em 09/06/2026 às 06:53
Nova Orla da Ilha das Caieiras e a passarela do bairro Resistência
Ilha das Caieiras terá telão instalado pela Prefeitura de Vitória Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória vai instalar cinco telões na cidade para que a torcida assista aos jogos do Brasil na Copa do Mundo.


As exibições começam a partir de sábado (13), quando o Brasil vai estrear na Copa, contra Marrocos, às 19 horas. Veja os locais abaixo:


  • Mercado Capixaba (na Rua Arariboia) - Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro
  • Orla da Ilha das Caieiras - Rua Felicidade Corrêa dos Santos
  • Praça de Itararé - Rua das Palmeiras
  • Praça Nilze Mendes com a Rua Carlos Lindenberg, em Jardim Camburi
  • Praça do Hi-Fi - Av. Jerônimo Vervloet, 350, em Maria Ortiz.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Trânsito

Acidente com carreta interdita a BR 101 em Vila Velha

Publicado em 08/06/2026 às 16:23

Uma carreta atravessada na BR 101, em Xuri, Vila Velha, interditou totalmente o trânsito no sentido Vitória na tarde de segunda-feira (8). A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e não há registro de feridos, segundo a Ecovias Capixaba. Por volta das 17h15, uma faixa foi liberada.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um longo congestionamento se formou no trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foram acionados devido ao derramamento de óleo na pista.

Caminhão fica atravessado na BR 101, em Viana, após acidente
Caminhão fica atravessado na BR 101, em Viana, após acidente Leitor A Gazeta

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Norte capixaba

Pedestre morre atropelado na BR 101 em Linhares

Publicado em 08/06/2026 às 15:35

Um pedestre morreu após ser atropelado na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de sexta-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 2h50, e o veículo responsável pelo atropelamento não foi localizado. 


A pista central da rodovia ficou interditada e trânsito seguiu por desvios até 4h50, segundo a Ecovias Capixaba. A identidade e idade do homem que morreu não foram divulgadas. 


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que trabalha para identificar o condutor do veículo e esclarecer as dinâmicas do acidente.

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
Sul capixaba

Suspeito de atropelar policial troca tiros com a PM em Itapemirim

Publicado em 08/06/2026 às 13:55
Suspeito troca tiros com a polícia no interior de Itapemirim
Confronto foi registrado na localidade de Campo Acima
 Redes sociais

Um homem trocou tiros com a Polícia Militar em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (7). De acordo com os militares, o suspeito já era procurado por envolvimento no atropelamento de um policial durante uma tentativa de abordagem, no último dia 3 de junho.


Ao notar a chegada das viaturas à região de Campo Acima, o homem fugiu em direção a uma área de mata fechada, atrás de um comércio. Durante a perseguição, segundo a PM, ele sacou uma arma e atirou várias vezes contra os agentes, que revidaram. O suspeito conseguiu escapar e não foi localizado. O nome dele não foi divulgado.


Ainda segundo a polícia, a ação foi marcada por um clima de hostilidade por parte de um grupo de moradores, que ofendeu e ameaçou os militares. Algumas pessoas chegaram a recolher cápsulas de munição caídas no chão, afirmando que usariam o material para incriminar a equipe.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime no Norte

Motociclista é encontrado morto a tiros às margens da BR 101 em Sooretama

Publicado em 08/06/2026 às 11:18
Crime aconteceu na altura do km 113
Moto da vítima ficou caída ao lado da BR 101, em Sooretama
 PRF/ES

Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta no km 113 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante os trabalhos da perícia foram encontradas no corpo da vítima perfurações provocadas por disparos de arma.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, apesar de a ocorrência ter sido registrada ao lado da pista, não houve impacto no trânsito da região.


A Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. 

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Acidente aconteceu no bairro Barra Nova, no domingo (7)

Motociclista morre e passageiro fica ferido após colisão em árvore em São Mateus

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motociclista morre e passageiro fica ferido após colisão em árvore em São Mateus

Publicado em 08/06/2026 às 10:34
Acidente aconteceu no bairro Barra Nova, no domingo (7)
Equipes do Samu e da Polícia Militar no local do acidente, ocorrido no bairro Barra Nova. Reprodução | Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu e o passageiro ficou ferido após a moto colidir contra uma árvore no bairro Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal era um adolescente de 17 anos. O acidente aconteceu após ele perder o controle da direção. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


Outro homem, que estava na garupa da moto, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares. O estado de saúde, o nome e a idade dele não foram informados.


A Polícia Científica foi acionada e o corpo do adolescente foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Que frio!

Temperaturas despencam em cidades do ES; veja as mínimas

Publicado em 08/06/2026 às 08:20

O primeiro fim de semana de junho de 2026 foi marcado por muito frio nos Estados do Sudeste. Áreas do Espírito Santo registraram menos de 10°C, segundo a empresa de meteorologia Climatempo


De acordo com a empresa, as cinco menores temperaturas registradas no Espírito Santo no último domingo (7) foram:

  • 7,8°C - Venda Nova do Imigrante
  • 10,1°C - Afonso Cláudio
  • 12,0°C - Santa Teresa
  • 13,0°C - Marilândia
  • 13,1°C - Alegre

Conforme a previsão, a segunda semana de junho começa com noites e manhãs frias no Sudeste, mas vai terminar com noites muito menos geladas. Segundo a Climatempo, o enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica que está sobre a região, o aumento da nebulosidade e a volta da chuva vão impedir a queda acentuada da temperatura no período noturno, como aconteceu nos últimos dias.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência

Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares

Publicado em 07/06/2026 às 18:43
Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares
Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares Reprodução/Redes sociais

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (7) em uma área de pastagem no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo da vítima caído em uma área de pastagem.

Ainda segundo a PM, a princípio, o homem apresentava lesões na região da cabeça compatíveis com agressões provocadas por objeto contundente, possivelmente pauladas e pedradas. A perícia da Polícia Científica foi acionada. A identidade da vítima e a motivação do crime ainda não foram divulgadas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Tristeza

Morre segunda vítima de acidente com caminhão que caiu de ponte em Cachoeiro

Publicado em 07/06/2026 às 17:05
Jonas Felipe do Amaral, deixa dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de um ano
Jonas Felipe do Amaral, deixa dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de um ano Arquivo Pessoal

A segunda vítima do acidente envolvendo um caminhão carregado com areia que caiu de uma ponte sobre o Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na noite deste sábado (6). O jovem, identificado como Jonas Felipe do Amaral, de 25 anos, estava internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 20 de maio, quando ocorreu o acidente na rodovia ES 488, na localidade de Monte Líbano, zona rural do município.


De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 22h40 para recolher o corpo do homem em um hospital localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.


O acidente aconteceu na tarde do dia 20 de maio. O caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na ES 488 e caiu no Rio Itapemirim. Duas pessoas estavam no veículo. Uma delas ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Já Jonas foi socorrido em estado grave por equipes do Samu/192 e encaminhado para a Santa Casa. 


Jonas deixou dois filhos: uma menina de 4 anos e um menino de 1 ano e 6 meses. O corpo foi sepultado no fim da tarde deste domingo (07), no Cemitério Municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
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