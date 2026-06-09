"Operação Copa" mira organização criminosa que atua em Linhares

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a "Operação Copa", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua em Linhares e região, no Norte do Espírito Santo. O objetivo da ação é cumprir 21 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão dez investigados apontados como integrantes de destaque da organização criminosa.





Até a publicação desta reportagem, oito pessoas foram presas, incluindo os três principais alvos da ofensiva policial. Os nomes ainda não foram divulgados. Além das prisões, três armas de fogo foram apreendidas durante o cumprimento dos mandados.





As diligências foram coordenadas pela 16ª Delegacia Regional de Linhares e ocorreram simultaneamente em diversos pontos do município.





A operação mobiliza 80 policiais civis, distribuídos em 20 viaturas, e conta com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), das equipes K9 da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Drones também foram empregados para auxiliar no monitoramento das áreas e no cumprimento das diligências.





De acordo com a Polícia Civil, a Operação Copa busca enfraquecer a estrutura da organização criminosa, reunir novas provas para as investigações e retirar de circulação suspeitos envolvidos em atividades ilícitas. A ação segue em andamento.