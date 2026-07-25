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Pré-inscrições para emissão de Carteira de Identidade abertas na Serra

O atendimento é aberto à população geral, no entanto, será priorizado o atendimento de mulheres negras, pessoas com deficiência (PCDs), pessoas LGBTI+ e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 21:44

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jul 2026 às 21:44
Prefeitura da Serra realizará multirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional
 Reprodução/TV Gazeta

Moradores da Serra, com 12 anos ou mais, poderão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) em uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir), na próxima sexta-feira (31).


A iniciativa acontecerá das 8h às 12h, no CRAS de Laranjeiras, entretanto, as vagas são limitadas e, por isso, os interessados deverão fazer uma pré-inscrição por meio de formulário (acesse aqui).


O atendimento é aberto à população geral, no entanto, segundo a administração municipal, será priorizado o atendimento de mulheres negras, pessoas com deficiência (PCDs), pessoas LGBTI+ e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 


Devido aos critérios estabelecidos, as pessoas que terão direito à emissão do documento no dia 31 serão confirmadas posteriormente pela equipe responsável.  O mero preenchimento do formulário não garante o atendimento.


No dia da ação, os participantes selecionados deverão apresentar toda a documentação necessária para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Também será possível solicitar a inclusão do nome social na CIN, nos casos previstos em lei.

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