Vereador de Vitória é condenado por ofender jornalista do ES durante sessão

Consta ainda que, no mesmo mês, o parlamentar, em um grupo de mensagens, referiu-se a Fabiana Tostes como “uma bandida”.





Na sentença, o juiz menciona que, no decorrer do processo, a defesa de Armandinho invocou a imunidade parlamentar absoluta pelas falas proferidas.





Diante disso, o magistrado argumentou que, conforme o Supremo Tribunal Federal, “a imunidade parlamentar material não constitui privilégio pessoal ou salvo-conduto para a prática de ofensas gratuitas, ataques à honra desvinculados do debate legislativo ou atos de incitação ao ódio/desqualificação pessoal e profissional”.





“Tais declarações extrapolam a linha divisória da crítica política institucional e desbordam do nexo causal com o exercício da função parlamentar, razão pela qual afasto a incidência da imunidade parlamentar no caso concreto”, disse o juiz.





Baseando-se nos fatos apresentados pela vítima, que relatou o histórico de sua “atuação profissional ilibada e explicou que passou a ser alvo de ataques ostensivos e reiterados”, revelando o impacto severo que sofreu profissional e mentalmente, o juiz decidiu condenar o vereador, entendendo que os ataques caracterizaram ataque direto à honra subjetiva, à dignidade e ao decoro da jornalista.





“A crítica jornalística ou política, ainda que ácida ou contundente, não autoriza o emprego de xingamentos rasteiros, a desqualificação ad hominem nem a atribuição de condutas desonrosas à margem do objeto institucional. Evidenciou-se o dolo específico de ofender, desgastar e humilhar a Querelante público e profissionalmente”, escreveu.





Ao julgar parcialmente o pedido da vítima, o magistrado considerou que o parlamentar é réu primário e com bons antecedentes, mas que as consequências do crime causaram “severo abalo emocional e psicológico” à profissional.





Também foi levado em conta o fato de que a disseminação do conteúdo ofensivo nas redes sociais “amplificou exponencialmente o dano moral”, atacando a credibilidade profissional da colunista. Assim, foram fixadas as penas que, somadas, chegaram a dois anos e acabaram convertidas em prestação de serviços.





Já o valor fixado para a reparação — R$ 15 mil — foi calculado com base no entendimento de que “a reparação não pode ser irrisória, a ponto de representar estímulo à impunidade de agentes públicos dotados de renda elevada, nem exorbitante, a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa da vítima”.





Procurado pela reportagem para comentar a decisão, Armandinho Fontoura respondeu em nota. Disse que a sentença é de primeiro grau e será objeto de apelação. "Recorro em liberdade, conforme a própria decisão assegura, e confio na reforma pelo Tribunal de Justiça".



O vereador lembrou também que foi absolvido da imputação de calúnia, por "atipicidade da conduta, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público".





Quanto "aos demais tipos", o parlamentar declarou: "A condenação decorre da valoração de falas proferidas da tribuna da Câmara Municipal de Vitória, em sessão pública e no exercício do mandato, que entendo amparadas pela inviolabilidade do art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Essa é a matéria que será devolvida ao tribunal. Não farei juízo sobre a pessoa da jornalista".