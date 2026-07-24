'Minha decisão sobre o Senado será sem crise e sem briga', diz Evair sobre indefinição

Passada a primeira semana de convenções partidárias, período em que os candidatos começam a ser apresentados ao eleitorado, o lugar do deputado federal Evair de Melo (Republicanos) no xadrez eleitoral deste ano segue em aberto.





Apontado nos bastidores da política como possível candidato ao Senado pela direita no Espírito Santo, o parlamentar ainda não revelou se disputará uma vaga na Casa ou se tentará a reeleição para a Câmara dos Deputados.





"Minha decisão sobre o Senado poderá acontecer sem crise e sem briga. Nunca será por vaidades ou interesses obscuros", afirmou o parlamentar à reportagem nesta sexta-feira (24).





Embora não fale abertamente sobre o impasse em torno de uma eventual candidatura ao Senado pelo Republicanos, partido ao qual se filiou em abril deste ano, Evair, antes pertencente ao quadro do Progressista (PP), deixa transparecer incômodo com os rumos das articulações conduzidas pela nova legenda.





No Espírito Santo, o Republicanos é presidido pelo ex-deputado estadual Erick Musso. O partido lançou o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini como candidato ao governo do Estado. Para fortalecer esse projeto, porém, precisou firmar uma aliança com o PL, comandado no Estado pelo senador Magno Malta.





O acordo custou ao Republicanos uma vaga na chapa ao Senado do grupo liderado por Pazolini, restando espaço para apenas mais um nome. Como parte da composição, o ex-prefeito também declarou apoio público à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, como representante do legado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Antes da consolidação da aliança entre PL e Republicanos, Evair sinalizava acompanhar mais de perto a construção das candidaturas de seu grupo político. Nesta sexta-feira (24), no entanto, preferiu destacar sua independência e o distanciamento do que chamou de "velha política".





"Minha independência incomoda. (...) Fazem política por conveniência. A velha política existe, sim, e não vai nos vencer", afirmou.