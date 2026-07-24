Psol e Rede chegam a acordo, e candidatura de Fabian ao Senado é mantida

A federação formada pelos partidos Psol e Rede chegou, enfim, a um acordo no Espírito Santo em relação às disputas nas Eleições 2026. Em reunião realizada nesta sexta-feira (24), ficou decidido que as legendas estarão em palanques diferentes, mas a candidatura do psolista Professor Carlos Fabian ao Senado será mantida.
“Respeitando as diferentes posições dos partidos”, as siglas informaram que o Psol seguirá ao lado de Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB), que visa à reeleição.
Ao mesmo tempo, com candidato próprio lançado, o Psol indicará o nome do petista Fabiano Contarato como segunda opção de voto para o Senado. Do lado da Rede, o nome incentivado para a primeira cadeira no Senado será o do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Para a segunda cadeira a que o Espírito Santo tem direito, o nome indicado também será o de Contarato.
Segundo a federação informou, em nota, o acordo estabelece que a candidatura de Fabian “será registrada e garantida pela Federação Psol-Rede”, embora apresentada e apoiada, oficialmente, apenas pelo Psol.
Com o arranjo, os partidos não formalizarão coligações, visto que legendas federadas devem funcionar como se fossem uma só. Ou seja, para coligar com outro grupo, a federação precisaria ter entrado em consenso em relação ao cargo de governador.
Ainda em nota, Psol e Rede afirmam que estão unidos em prol das candidaturas aos cargos de deputados estaduais e federais, incluindo a busca pela reeleição da deputada estadual Camila Valadão (Psol), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“O entendimento reafirma o compromisso da Federação Psol-Rede com a unidade, assegurando a convivência entre diferentes estratégias na disputa majoritária estadual e fortalecendo o projeto comum da Federação nas eleições de 2026.”
Para o presidente estadual do PSol, Wellington Barros, a decisão é importante porque “preserva os nossos interesses, que era efetivamente lançar o Fabian como candidato ao Senado”.
Ele também relembrou que este não será o primeiro pleito em que os partidos divergem. “Mas sempre trabalhamos em um processo progressivo para atender a ambos os interesses.” Nas eleições gerais de 2022, cada partido seguiu prioridades distintas informalmente e Audifax Barcelos foi o candidato da Rede ao governo do Estado.
Camila Valadão também afirmou que, diante das diferenças entre as legendas, “a decisão é acordo possível”. A parlamentar já havia dito à reportagem de A Gazeta que o apoio ao grupo de Casagrande, para o Psol, era “incompatível”, visto que Ferraço é considerado um “candidato de direita”.
Para a porta-voz da Rede no Espírito Santo, Laís Garcia, “o acordo representa uma solução política responsável e equilibrada, construída por meio do diálogo, do respeito mútuo e da preservação da unidade da Federação Psol-Rede”.
Segundo a representante, o entendimento assegura à Rede a autonomia reivindicada pelo partido e, ao mesmo tempo, respeita as escolhas do aliado.
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