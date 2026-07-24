Psol e Rede chegam a acordo, e candidatura de Fabian ao Senado é mantida

Com o arranjo, os partidos não formalizarão coligações, visto que legendas federadas devem funcionar como se fossem uma só. Ou seja, para coligar com outro grupo, a federação precisaria ter entrado em consenso em relação ao cargo de governador.





Ainda em nota, Psol e Rede afirmam que estão unidos em prol das candidaturas aos cargos de deputados estaduais e federais, incluindo a busca pela reeleição da deputada estadual Camila Valadão (Psol), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





“O entendimento reafirma o compromisso da Federação Psol-Rede com a unidade, assegurando a convivência entre diferentes estratégias na disputa majoritária estadual e fortalecendo o projeto comum da Federação nas eleições de 2026.”





Para o presidente estadual do PSol, Wellington Barros, a decisão é importante porque “preserva os nossos interesses, que era efetivamente lançar o Fabian como candidato ao Senado”.





Ele também relembrou que este não será o primeiro pleito em que os partidos divergem. “Mas sempre trabalhamos em um processo progressivo para atender a ambos os interesses.” Nas eleições gerais de 2022, cada partido seguiu prioridades distintas informalmente e Audifax Barcelos foi o candidato da Rede ao governo do Estado.





Camila Valadão também afirmou que, diante das diferenças entre as legendas, “a decisão é acordo possível”. A parlamentar já havia dito à reportagem de A Gazeta que o apoio ao grupo de Casagrande, para o Psol, era “incompatível”, visto que Ferraço é considerado um “candidato de direita”.





Para a porta-voz da Rede no Espírito Santo, Laís Garcia, “o acordo representa uma solução política responsável e equilibrada, construída por meio do diálogo, do respeito mútuo e da preservação da unidade da Federação Psol-Rede”.





Segundo a representante, o entendimento assegura à Rede a autonomia reivindicada pelo partido e, ao mesmo tempo, respeita as escolhas do aliado.