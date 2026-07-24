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Eleições 2026

Psol e Rede chegam a acordo, e candidatura de Fabian ao Senado é mantida

Federados, partidos terão autonomia para subir em palanques diferentes de candidatos ao governo do Estado

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 15:39

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

24 jul 2026 às 15:39
Professor Fabian é pré-candidato ao Senado pelo Psol
Professor Fabian é pré-candidato ao Senado pelo Psol Reprodução

A federação formada pelos partidos Psol e Rede chegou, enfim, a um acordo no Espírito Santo em relação às disputas nas Eleições 2026. Em reunião realizada nesta sexta-feira (24), ficou decidido que as legendas estarão em palanques diferentes, mas a candidatura do psolista Professor Carlos Fabian ao Senado será mantida.


“Respeitando as diferentes posições dos partidos”, as siglas informaram que o Psol seguirá ao lado de Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB), que visa à reeleição.


Ao mesmo tempo, com candidato próprio lançado, o Psol indicará o nome do petista Fabiano Contarato como segunda opção de voto para o Senado. Do lado da Rede, o nome incentivado para a primeira cadeira no Senado será o do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Para a segunda cadeira a que o Espírito Santo tem direito, o nome indicado também será o de Contarato.


Segundo a federação informou, em nota, o acordo estabelece que a candidatura de Fabian “será registrada e garantida pela Federação Psol-Rede”, embora apresentada e apoiada, oficialmente, apenas pelo Psol.

Veja também 

Carlos Manato, Sergio Meneguelli e Carlos Fabian.

Disputa ao Senado tem impasses na direita e na esquerda no ES

Com o arranjo, os partidos não formalizarão coligações, visto que legendas federadas devem funcionar como se fossem uma só. Ou seja, para coligar com outro grupo, a federação precisaria ter entrado em consenso em relação ao cargo de governador.


Ainda em nota, Psol e Rede afirmam que estão unidos em prol das candidaturas aos cargos de deputados estaduais e federais, incluindo a busca pela reeleição da deputada estadual Camila Valadão (Psol), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).


“O entendimento reafirma o compromisso da Federação Psol-Rede com a unidade, assegurando a convivência entre diferentes estratégias na disputa majoritária estadual e fortalecendo o projeto comum da Federação nas eleições de 2026.”


Para o presidente estadual do PSol, Wellington Barros, a decisão é importante porque “preserva os nossos interesses, que era efetivamente lançar o Fabian como candidato ao Senado”.


Ele também relembrou que este não será o primeiro pleito em que os partidos divergem. “Mas sempre trabalhamos em um processo progressivo para atender a ambos os interesses.” Nas eleições gerais de 2022, cada partido seguiu prioridades distintas informalmente e Audifax Barcelos foi o candidato da Rede ao governo do Estado.


Camila Valadão também afirmou que, diante das diferenças entre as legendas, “a decisão é acordo possível”. A parlamentar já havia dito à reportagem de A Gazeta que o apoio ao grupo de Casagrande, para o Psol, era “incompatível”, visto que Ferraço é considerado um “candidato de direita”.


Para a porta-voz da Rede no Espírito Santo, Laís Garcia, “o acordo representa uma solução política responsável e equilibrada, construída por meio do diálogo, do respeito mútuo e da preservação da unidade da Federação Psol-Rede”. 


Segundo a representante, o entendimento assegura à Rede a autonomia reivindicada pelo partido e, ao mesmo tempo, respeita as escolhas do aliado.

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