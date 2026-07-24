A delicada situação de Paulo Hartung no tabuleiro eleitoral capixaba

Em julho de 2018, o então governador Paulo Hartung surpreendeu meio mundo: sem combinar nem mesmo com aliados, decidiu não se candidatar à reeleição. Não apoiou ninguém à sucessão e não participou daquela eleição estadual, assistindo ao retorno de seu adversário, Renato Casagrande (PSB), ao Palácio Anchieta.





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Antes do fim do seu governo, Hartung se desfiliou do MDB. Republicanamente, passou a faixa para Casagrande, foi se dedicar a atividades no mundo corporativo e saiu de cena da política capixaba por um bom tempo. Em 2022, ele manteve distância da eleição para governador, novamente vencida por Casagrande – embora aliados dele tenham disputado, como Guerino Zanon (PSD) e Aridelmo Teixeira (Novo).





Hartung, para muitos, havia “desencarnado” da política local, mantendo seu foco inteiramente direcionado ao cenário nacional. Mas eis que, em maio de 2025, após mais de seis anos, o ex-governador volta a se filiar a um partido. Escolhe o PSD de Gilberto Kassab, definido por ele como uma “coruja política”, e volta a ficar apto para disputar qualquer cargo eletivo.





Pouco antes da filiação, Hartung começa a fazer algo diferente: opinar sobre a sucessão no Palácio Anchieta. Em entrevistas dadas por ocasião de sua entrada no PSD, começa a defender a alternância no poder e a renovação política, representada “por um desses jovens talentosos que estão aí”, nas palavras dele, destacando, então, os prefeitos Arnaldinho Borgo e Lorenzo Pazolini.





Em 22 de maio de 2025, ao ser questionado por mim se pretendia voltar a disputar um mandato em 2026, Hartung me respondeu assim: “A princípio, não pretendo”.





Por outro lado, no bom e velho estilo hartunguesco – oblíquo e enigmático –, ele não excluiu a hipótese: “Não descarto nem encarto (risos). Não vou dizer que dessa água não beberei. Ninguém pode falar isso. O jogo é jogado, lambari é pescado”, despistou.





Passaram-se os meses e, em fevereiro deste ano, em outra conversa comigo, Hartung foi direto e enfático em seu apoio a Pazolini:





“Se depender de mim, nós vamos eleger o nosso prefeito governador do Estado, que é a mesma trajetória que eu fiz. [...] Eu acho que o Pazolini é um nome indiscutível, preparado, está fazendo uma bela administração, um bom time, montou uma boa equipe, montou um bom planejamento, está entregando na cidade e, além disso, não tem mácula nessa administração”.





Nos últimos meses, entre abril e junho, Hartung passou a circular mais pelo Espírito Santo, em palestras e rodas de conversa com empresários, por exemplo. Sempre defendendo a renovação no Palácio Anchieta.





Segundo interlocutores dele, ouvidos por mim nesse período, Hartung, pela primeira vez em muito tempo, mostrava-se animado a voltar a pleitear um mandato no Espírito Santo – ao Senado, no caso, pelo PSD.





Em pesquisas recentes, como a Quaest/Rede Gazeta divulgada no último dia 16, Hartung provou ter seu recall político preservado. Nos cenários em que seu nome foi incluído como possível candidato a governador, ficou tecnicamente empatado na liderança com Pazolini e o atual governador, Ricardo Ferraço (adversário dele).





Nos cenários estimulados para a corrida ao Senado em que o nome de Hartung foi incluído, ele desponta em 2º lugar, somente atrás de Casagrande.





Justiça seja feita a Paulo Hartung: ele jamais chegou a declarar que tenciona disputar uma vaga ao Senado. Havia (ou ainda há), segundo aliados, disposição para voltar a encarar as urnas, sem obsessão, se houvesse uma oportunidade, uma composição favorável para isso.





Mas hoje a conjuntura estadual ficou muito difícil para a viabilização de eventual candidatura de Hartung ao Senado.





Na atual configuração do jogo, o ex-governador acabou espremido entre os dois maiores palanques: no de Ricardo, ele é persona non grata; no de Pazolini, o agora principal aliado do candidato, o PL, não o deseja, enquanto o próprio ex-prefeito de Vitória, literalmente, jamais o abraçou.





O PSD estava fechado com o Republicanos de Pazolini. Renzo Vasconcelos, presidente estadual do partido de Hartung, chegou a declarar apoio ao ex-prefeito de Vitória. Mas, no último sábado (18), o Republicanos fechou aliança com o PL e, cumprindo um protocolo exigido por Magno Malta, Pazolini declarou apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência e a Maguinha Malta para o Senado, como sua primeira candidata.





Com a chegada do PL à coligação de Pazolini, o PSD de Hartung ficou diminuído. Magno chegou à aliança dando um “chega pra lá” nas pretensões do PSD: nada de Meneguelli ao Senado, muito menos Hartung...





Pazolini precisou fazer uma escolha, e está muito claro para todos que escolheu priorizar o PL – parceria que, não obstante os riscos, tem mais a lhe oferecer. O PSD ficou em segundo plano.





Por isso, em movimento coordenado com Hartung e Gilberto Kassab, na última segunda-feira (20), Renzo declarou que o PSD vai conversar com outros pré-candidatos a governador (ele já conversou com Ricardo) e que tem tamanho até para lançar uma chapa majoritária pura no Espírito Santo, com Hartung ao governo e Meneguelli ao Senado.