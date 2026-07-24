Primeira semana de convenções define candidaturas e movimenta alianças no ES

A primeira semana de convenções partidárias no Espírito Santo marcou o início da confirmação das candidaturas para as eleições deste ano e começou a desenhar o cenário da disputa pelo Palácio Anchieta e pelo
Senado. Ao mesmo tempo, as negociações para a composição de chapas e alianças
continuam e devem avançar nos próximos dias.
As convenções tiveram início em 20 de julho, conforme o
calendário eleitoral, e seguem até 5 de agosto. Depois dessa etapa, os partidos
terão até 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral.
Entre os principais movimentos da semana esteve a entrada do Podemos na disputa pela indicação da vaga de vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB). A legenda apresentou quatro nomes para compor a chapa
governista, ampliando a disputa interna pela indicação.
Outro destaque foi a decisão do Novo de lançar o vereador de Vitória Leonardo Monjardim como candidato ao Senado. A definição ocorreu após o
partido ficar sem espaço na chapa do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
Próxima rodada
O calendário de convenções prossegue neste sábado (25) com o
encontro do PSB. O partido do ex-governador Renato Casagrande deve oficializar a candidatura dele ao Senado e confirmar apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao
governo do Estado. A convenção será realizada às 9h, no Espaço Patrick
Ribeiro, em Vitória.
Na segunda-feira (27), será a vez do Democracia Cristã (DC).
O partido deve lançar o deputado estadual Callegari como candidato ao Senado. A
legenda é apontada como integrante do grupo político que apoia a candidatura de
Lorenzo Pazolini ao governo. O local e o horário da convenção ainda não foram
divulgados.
Na quarta-feira (29), o PSDB realiza sua convenção estadual.
O encontro está marcado para as 19h, no Sindipães, no bairro Novo México,
em Vitória.
A semana será encerrada pela federação formada por PT, PV e
PCdoB. A convenção acontece na sexta-feira (31), às 18h30, no Clube Álvares
Cabral, em Vitória. A expectativa é que sejam confirmadas as candidaturas do
deputado federal Helder Salomão (PT) ao governo do Estado e do senador Fabiano Contarato
à reeleição.