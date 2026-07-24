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Eleições 2026

Primeira semana de convenções define candidaturas e movimenta alianças no ES

Convenções começaram em 20 de julho e seguem até 5 de agosto

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 10:45

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 jul 2026 às 10:45
Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Podemos abriu calendário de convenções partidárias no Espírito Santo
 Tiago Alencar

A primeira semana de convenções partidárias no Espírito Santo marcou o início da confirmação das candidaturas para as eleições deste ano e começou a desenhar o cenário da disputa pelo Palácio Anchieta e pelo Senado. Ao mesmo tempo, as negociações para a composição de chapas e alianças continuam e devem avançar nos próximos dias.


As convenções tiveram início em 20 de julho, conforme o calendário eleitoral, e seguem até 5 de agosto. Depois dessa etapa, os partidos terão até 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral.


Entre os principais movimentos da semana esteve a entrada do Podemos na disputa pela indicação da vaga de vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB). A legenda apresentou quatro nomes para compor a chapa governista, ampliando a disputa interna pela indicação.


Outro destaque foi a decisão do Novo de lançar o vereador de Vitória Leonardo Monjardim como candidato ao Senado. A definição ocorreu após o partido ficar sem espaço na chapa do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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O calendário de convenções prossegue neste sábado (25) com o encontro do PSB. O partido do ex-governador Renato Casagrande deve oficializar a candidatura dele ao Senado e confirmar apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao governo do Estado. A convenção será realizada às 9h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.


Na segunda-feira (27), será a vez do Democracia Cristã (DC). O partido deve lançar o deputado estadual Callegari como candidato ao Senado. A legenda é apontada como integrante do grupo político que apoia a candidatura de Lorenzo Pazolini ao governo. O local e o horário da convenção ainda não foram divulgados.


Na quarta-feira (29), o PSDB realiza sua convenção estadual. O encontro está marcado para as 19h, no Sindipães, no bairro Novo México, em Vitória.


A semana será encerrada pela federação formada por PT, PV e PCdoB. A convenção acontece na sexta-feira (31), às 18h30, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. A expectativa é que sejam confirmadas as candidaturas do deputado federal Helder Salomão (PT) ao governo do Estado e do senador Fabiano Contarato à reeleição.

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