Primeira semana de convenções define candidaturas e movimenta alianças no ES

A primeira semana de convenções partidárias no Espírito Santo marcou o início da confirmação das candidaturas para as eleições deste ano e começou a desenhar o cenário da disputa pelo Palácio Anchieta e pelo Senado. Ao mesmo tempo, as negociações para a composição de chapas e alianças continuam e devem avançar nos próximos dias.





As convenções tiveram início em 20 de julho, conforme o calendário eleitoral, e seguem até 5 de agosto. Depois dessa etapa, os partidos terão até 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral.





Entre os principais movimentos da semana esteve a entrada do Podemos na disputa pela indicação da vaga de vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB). A legenda apresentou quatro nomes para compor a chapa governista, ampliando a disputa interna pela indicação.





Outro destaque foi a decisão do Novo de lançar o vereador de Vitória Leonardo Monjardim como candidato ao Senado. A definição ocorreu após o partido ficar sem espaço na chapa do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).