Sem espaço na chapa de Pazolini, Novo lança Leonardo Monjardim ao Senado

O Partido Novo oficializou, nesta terça-feira (21), a candidatura do vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao Senado. A convenção, realizada na Câmara Municipal de Vitória, confirmou que a legenda disputará a eleição com chapa própria.
A decisão foi tomada depois que o partido não conseguiu incluir Monjardim na chapa do grupo liderado por Lorenzo Pazolini (Republicanos). O Novo defendia que o vereador ocupasse uma das vagas ao Senado na aliança de direita, mas as negociações não avançaram.
Enquanto isso, Republicanos e Partido Liberal (PL) intensificaram as tratativas para fechar uma aliança no Espírito Santo, o que reduziu o espaço para outros partidos na composição da chapa majoritária.
Sem acordo, o Novo, presidido no Espírito Santo por Iuri Aguiar, optou por lançar candidatura própria ao Senado.
Apesar da candidatura isolada para o Senado, o partido deixou em aberto a possibilidade de coligações com outros partidos, principalmente visando à disputa ao governo do Estado.
Além de Leonardo Monjardim, a convenção também homologou os nomes dos suplentes que vão compor a chapa.
A legenda ainda apresentou 11 candidatos a deputado federal e 31 para estadual no pleito deste ano.
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