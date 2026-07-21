Sem espaço na chapa de Pazolini, Novo lança Leonardo Monjardim ao Senado

O Partido Novo oficializou, nesta terça-feira (21), a candidatura do vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao Senado. A convenção, realizada na Câmara Municipal de Vitória, confirmou que a legenda disputará a eleição com chapa própria.





A decisão foi tomada depois que o partido não conseguiu incluir Monjardim na chapa do grupo liderado por Lorenzo Pazolini (Republicanos). O Novo defendia que o vereador ocupasse uma das vagas ao Senado na aliança de direita, mas as negociações não avançaram.





Enquanto isso, Republicanos e Partido Liberal (PL) intensificaram as tratativas para fechar uma aliança no Espírito Santo, o que reduziu o espaço para outros partidos na composição da chapa majoritária.