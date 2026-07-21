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Eleições 2026

Sem espaço na chapa de Pazolini, Novo lança Leonardo Monjardim ao Senado

Partido decidiu disputar a eleição com chapa própria após negociações para integrar aliança liderada por Lorenzo Pazolini não avançarem

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 15:59

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 jul 2026 às 15:59
Partido Novo oficializa candidatura de Leonardo Monjardim ao Senado nas eleições de 2026.
Partido Novo oficializa candidatura de Leonardo Monjardim ao Senado nas eleições de 2026. Tiago Alencar/A Gazeta

O Partido Novo oficializou, nesta terça-feira (21), a candidatura do vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao Senado. A convenção, realizada na Câmara Municipal de Vitória, confirmou que a legenda disputará a eleição com chapa própria.


A decisão foi tomada depois que o partido não conseguiu incluir Monjardim na chapa do grupo liderado por Lorenzo Pazolini (Republicanos). O Novo defendia que o vereador ocupasse uma das vagas ao Senado na aliança de direita, mas as negociações não avançaram.


Enquanto isso, Republicanos e Partido Liberal (PL) intensificaram as tratativas para fechar uma aliança no Espírito Santo, o que reduziu o espaço para outros partidos na composição da chapa majoritária.

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Apesar da candidatura isolada para o Senado, o partido deixou em aberto a possibilidade de coligações com outros partidos, principalmente visando à disputa ao governo do Estado.


Além de Leonardo Monjardim, a convenção também homologou os nomes dos suplentes que vão compor a chapa.


A legenda ainda apresentou 11 candidatos a deputado federal e 31 para estadual no pleito deste ano. 

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