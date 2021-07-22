Linha do tempo: a história dos 470 anos do Palácio Anchieta

A história do Palácio Anchieta começou em 1551, com a chegada da Companhia de Jesus, ordem dos jesuítas, no Espírito Santo. Sob a liderança do missionário Afonso Brás, foi construída uma sede primitiva da Igreja de São Tiago, que foi sendo adaptada ao longo dos séculos até chegar à estrutura que hoje é conhecida como Palácio Anchieta. A edificação completa, neste domingo, 25 de julho de 2021, 470 anos.
Entre os acontecimentos importantes que marcaram a história do prédio, estão a expulsão dos jesuítas, em 1759, a utilização do espaço como sede de governo, a partir de 1798, e as grandes obras, entre elas as reformas de 1908 e 1935, que modificaram a arquitetura do edifício, e o restauro do Palácio Anchieta, em 2004, que ao contrário das anteriores, buscou resgatar o passado apagado.
Além disso, a construção de um túmulo para José de Anchieta, em 1922, dentro do Palácio, tem grande significado. O jesuíta foi enterrado ali dentro, mas teve os ossos retirados do local posteriormente. O nome Palácio Anchieta foi decretado em 1945, pelo então governador Jones dos Santos Neves, em homenagem ao padre.
Confira os principais pontos da história do prédio: