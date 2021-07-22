Linha do tempo: a história dos 470 anos do Palácio Anchieta

Entre os acontecimentos importantes que marcaram a história do prédio, estão a expulsão dos jesuítas, em 1759, a utilização do espaço como sede de governo, a partir de 1798, e as grandes obras, entre elas as reformas de 1908 e 1935, que modificaram a arquitetura do edifício, e o restauro do Palácio Anchieta, em 2004, que ao contrário das anteriores, buscou resgatar o passado apagado.