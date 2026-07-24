AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Mulher é presa após manter irmão cadeirante trancado em quarto insalubre no ES
Vídeo

Mulher é presa após manter irmão cadeirante trancado em quarto insalubre no ES

Vítima de 57 anos foi encontrada deitada no chão, sem roupas e em condições precárias; suspeita, de 62 anos, foi autuada por maus-tratos e cárcere privado

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 11:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jul 2026 às 11:57

Uma mulher de 62 anos foi presa em flagrante por maus-tratos e cárcere privado na tarde de quinta-feira (13), após manter o irmão, um cadeirante de 57 anos, em um ambiente insalubre no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi regatada com apoio da Guarda Civil Municipal e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.


De acordo com o registro da Guarda Civil Municipal, o homem foi encontrado em um quarto pequeno, trancado com um cadeado pelo lado de fora. Após romper a fechadura, os agentes localizaram a vítima deitada no chão e sem roupas. Segundo a corporação, o ambiente era insalubre e apresentava indícios de maus-tratos.


A ocorrência também foi acompanhada por equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com o apoio de um técnico de enfermagem e de uma psicóloga. O homem foi encaminhado à UPA para receber atendimento médico, enquanto a irmã foi levada para a Delegacia Regional de Itapemirim.


Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de maus-tratos e cárcere privado e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional. O nome dela não está sendo divulgado para não expor a vítima.


A reportagem procurou a Prefeitura de Marataízes para obter mais informações sobre o acompanhamento prestado à vítima, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Veja Também 

Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Irmãos são presos após ameaçarem cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Imagem de destaque

Cadeirante é baleado e roubado após ter casa invadida em Itapemirim

Imagem de destaque

Dupla é condenada por assassinato de adolescente cadeirante em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Guarda Municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros em casa e criminosos fogem com TV em Nova Venécia
Governador autoriza venda no RJ de spray de pimenta para mulheres em farmácias
Mulheres já podem comprar spray de pimenta para defesa pessoal; veja regras
Mulher é presa em laboratório de cultivo de skunk em Cariacica
Laboratório com técnica avançada para cultivar skunk é descoberto em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados