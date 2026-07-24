Mulher é presa após manter irmão cadeirante trancado em quarto insalubre no ES

Uma mulher de 62 anos foi presa em flagrante por maus-tratos e cárcere privado na tarde de quinta-feira (13), após manter o irmão, um cadeirante de 57 anos, em um ambiente insalubre no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi regatada com apoio da Guarda Civil Municipal e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.





De acordo com o registro da Guarda Civil Municipal, o homem foi encontrado em um quarto pequeno, trancado com um cadeado pelo lado de fora. Após romper a fechadura, os agentes localizaram a vítima deitada no chão e sem roupas. Segundo a corporação, o ambiente era insalubre e apresentava indícios de maus-tratos.





A ocorrência também foi acompanhada por equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com o apoio de um técnico de enfermagem e de uma psicóloga. O homem foi encaminhado à UPA para receber atendimento médico, enquanto a irmã foi levada para a Delegacia Regional de Itapemirim.





Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de maus-tratos e cárcere privado e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional. O nome dela não está sendo divulgado para não expor a vítima.





A reportagem procurou a Prefeitura de Marataízes para obter mais informações sobre o acompanhamento prestado à vítima, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.