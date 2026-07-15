Irmãos são presos após ameaçarem cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Dois irmãos foram presos na terça-feira (14) por descumprirem medidas cautelares impostas pela Justiça após ameaçarem uma mulher cadeirante, grávida de oito meses, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima é ex-companheira de um dos suspeitos.





De acordo com o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo Santos, os dois foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Um deles foi localizado no Centro do município, enquanto o ex-companheiro da vítima foi capturado em Vargem Alta. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.





Segundo a investigação, os irmãos já haviam sido presos preventivamente anteriormente, mas obtiveram liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações estavam o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se aproximarem da vítima a menos de 100 metros.





No entanto, poucos dias após serem colocados em liberdade, os investigados voltaram a procurar a mulher. Conforme apurado pela Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima se aproximou dela e fez novas ameaças de morte.





“Poucos dias após conquistarem a liberdade, ambos voltaram a procurar a vítima. Conforme apurado pela investigação, eles se aproximaram da mulher e o ex-companheiro passou a ameaçá-la de morte. Imagens do sistema de videomonitoramento do município confirmaram o descumprimento da ordem judicial de distanciamento”, afirmou o delegado Daniel de Araújo Santos.