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Polícia

Irmãos são presos após ameaçarem cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Publicado em

15 jul 2026 às 08:56
Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy
Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy Polícia Civil

Dois irmãos foram presos na terça-feira (14) por descumprirem medidas cautelares impostas pela Justiça após ameaçarem uma mulher cadeirante, grávida de oito meses, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima é ex-companheira de um dos suspeitos.


De acordo com o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo Santos, os dois foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Um deles foi localizado no Centro do município, enquanto o ex-companheiro da vítima foi capturado em Vargem Alta. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.


Segundo a investigação, os irmãos já haviam sido presos preventivamente anteriormente, mas obtiveram liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações estavam o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se aproximarem da vítima a menos de 100 metros.


No entanto, poucos dias após serem colocados em liberdade, os investigados voltaram a procurar a mulher. Conforme apurado pela Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima se aproximou dela e fez novas ameaças de morte.


“Poucos dias após conquistarem a liberdade, ambos voltaram a procurar a vítima. Conforme apurado pela investigação, eles se aproximaram da mulher e o ex-companheiro passou a ameaçá-la de morte. Imagens do sistema de videomonitoramento do município confirmaram o descumprimento da ordem judicial de distanciamento”, afirmou o delegado Daniel de Araújo Santos.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acertou a quina

Bolão de Guarapari quase leva prêmio milionário da Mega-Sena

Publicado em 15/07/2026 às 06:46

Um bolão com oito cotas feito em Guarapari, no Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 63.791,87. Após a divisão, cada cota vai receber R$ 7.973. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado na terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados são: 20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Trecho da BR 101 em Ibiraçu será totalmente interditado nesta quarta

Publicado em 14/07/2026 às 18:23
O serviço será realizado no quilômetro 224 e integra as obras de duplicação da rodovia
 Ecovias Capixaba

Um trecho da BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, será totalmente interditado às 14h desta quarta-feira (15) para fragmentação de rochas com uso de explosivos. O serviço será realizado no quilômetro 224 e integra as obras de duplicação da rodovia


De acordo com a Ecovias Capixaba, a interdição deve durar 1h30. Após esse período, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado em sistema de "Pare e Siga". Em caso de chuva, a operação poderá ser suspensa.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Motociclista fica ferido em acidente com carreta na BR 101 em Jaguaré

Publicado em 14/07/2026 às 17:23
Acidente aconteceu na altura do km 91, na noite de segunda-feira (13)
Motocicleta atingiu a traseira da carreta PRF/ES

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (13). 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia no sentido Linhares, acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto, quando a motocicleta, que trafegava logo atrás, colidiu contra a traseira do veículo. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta continuou a viagem e só parou cerca de um quilômetro depois do local do acidente, porque não havia percebido a colisão. 


A reportagem questionou a corporação se o caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro e se foi liberado no local ou encaminhado à delegacia. No entanto, não houve retorno até a publicação.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Câmera flagra acidente entre motos em avenida de Cachoeiro

Publicado em 14/07/2026 às 15:37

Um acidente entre duas motos deixou um motociclista ferido na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (14). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que os veículos colidem e um dos motociclistas perde o controle da direção, atingindo ainda uma moto e um carro que estavam estacionados. Veja vídeo:


Segundo a Polícia Militar, as duas motos seguiam no sentido Centro quando uma delas tentou fazer uma conversão à esquerda. A outra acabou atingindo a lateral da motocicleta que seguia à frente, fazendo com que o piloto perdesse o controle.


Após a colisão, o motociclista bateu nos veículos estacionados e foi arremessado ao chão. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo encaminhado para um hospital. O outro piloto não precisou de atendimento médico.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

PM fica ferido após viatura bater em poste em Cariacica

Publicado em 14/07/2026 às 15:32
Viatura da Polícia Militar bate em poste em Novo Brasil, Cariacica
Viatura da Polícia Militar bate em poste em Novo Brasil, Cariacica Leitor | A Gazeta

Um policial militar ficou ferido após a viatura em que ele estava bater em um poste, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, nesta terça-feira (14). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que o veículo ficou danificado na parte da frente.


Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante patrulhamento preventivo. O agente de segurança sofreu um corte superficial na cabeça, mas não precisou de atendimento médico. A corporação ainda informou que as circunstâncias serão apuradas pelos meios administrativos cabíveis. 

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Trabalhador morre após cair de prédio em construção em Aracruz

Publicado em 14/07/2026 às 11:42

Um trabalhador de 55 anos morreu após cair de um prédio em construção na tarde de segunda-feira (13), no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima realizava o içamento de materiais para a laje da cobertura da edificação quando o guindaste utilizado apresentou uma falha. Ao tentar segurar a carga, o trabalhador perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de 16 metros.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Aracruz para os procedimentos de praxe. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz. 


Procurado por A Gazeta, o Ministério Público do Trabalho (MPT) afirmou que instaurou, nesta terça-feira (14), um procedimento investigatório para apurar os fatos do caso e adotar as providências possíveis. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Ataque

Hacker invade site da Câmara de Cariacica e exibe foto de Kid Bengala

Publicado em 14/07/2026 às 11:02
Site da Câmara de Cariacica sofre invasão hacker.
Site da Câmara de Cariacica sofre invasão hacker. Reprodução

O site da Câmara de Cariacica, na Grande Vitória, sofreu uma invasão hacker na noite da última sexta-feira (10). O ataque resultou na exibição temporária de uma imagem do ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, mais conhecido como Kid Bengala, e da mensagem “Site hackeado por Diparis”.


Segundo a assessoria de comunicação da Câmara, o incidente foi identificado imediatamente pela empresa responsável pelo portal, que apagou o conteúdo nas primeiras horas do sábado (11). “O controle do site nunca foi perdido”, afirmou, em nota.

“Imediatamente, a empresa que faz a gestão identificou o incidente e tomou as medidas de segurança, como inativação e remoção do conteúdo. O site continuou com as funcionalidades normais.”


Um relatório elaborado pela gestora do portal informa que o ataque não resultou em nenhum nível de comprometimento, como acesso a informações sigilosas de servidores, vazamento de dados ou comprometimento da hospedagem. 


Agora, segundo o presidente da Câmara, Lelo Couto (MDB), o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo, que deve apurar a origem e os responsáveis pela invasão.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Câmara de Cariacica registrou um boletim de ocorrência pela internet. O registro foi validado pelo 16º Distrito Policial de Cariacica, que trabalha para identificar e responsabilizar o autor, ou os autores, da invasão. A corporação também reforçou que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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Julia Camim

Jornalista / [email protected]
Julia Camim
Clima

Ressaca no mar: ondas invadem orlas de Anchieta e Marataízes; veja vídeo

Publicado em 14/07/2026 às 10:56

Ventos fortes e a maré alta surpreenderam os moradores do Litoral Sul do Espírito Santo no início da tarde de segunda-feira (13). Em Anchieta e Marataízes, o avanço das ondas invadiu avenidas e calçadões, causando transtornos nas áreas próximas ao mar.


Em Anchieta, o mar avançou sobre a Avenida Beira-Mar, na Praia Central. A água ultrapassou a faixa de areia e espalhou sedimentos sobre a pista. Segundo a prefeitura, não houve necessidade de interditar a via, que foi limpa logo após o ocorrido.


Já em Marataízes, o avanço do mar foi registrado pelos guarda-vidas nas praias da Areia Preta e da Cruz. Na Praia da Areia Preta, as ondas alcançaram o calçadão e atingiram o muro de imóveis à beira-mar. Como medida de segurança, o posto dos guarda-vidas foi interditado após apresentar risco de desabamento devido à força da água.

Posto dos Guardas-Vidas em Marataízes ameaça cair
Posto dos Guardas-Vidas em Marataízes ameaça cair Defesa Civil de Marataízes

Segundo a Marinha do Brasil, a passagem de uma frente fria deve afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e a Bahia, no trecho entre Vitória a Salvador, com previsão de ventos com intensidade de até 60 km/h. O alerta é válido entre as tardes desta terça-feira (14) e de quarta-feira (15).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Funcionários e terceirizados

Polícia desarticula grupos que causaram prejuízo milionário a mineradora no ES

Publicado em 14/07/2026 às 10:43

Uma operação da Polícia Civil prendeu sete pessoas suspeitas de integrar duas associações criminosas investigadas por causar prejuízos milionários a uma mineradora no Espírito Santo desde 2025.


De acordo com a corporação, quatro dos presos fazem parte de um grupo especializado no furto de bobinas de cobre, enquanto outros três são investigados por integrar uma organização voltada ao furto de baterias estacionárias. A maioria dos suspeitos era formada por funcionários ou terceirizados da mineradora.


Ao todo, 13 pessoas foram indiciadas durante as investigações, entre suspeitos de praticar os furtos e receptadores.


A Polícia Civil informou que mais detalhes serão apresentados em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14). 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente na BR 381

Motorista fica preso às ferragens após capotamento em São Mateus

Publicado em 14/07/2026 às 10:41
Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos no resgate da vítima.
Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos no resgate da vítima. Leitor A Gazeta

Um motorista ficou preso às ferragens após capotar com o carro na noite de segunda-feira (13), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Nova Aimorés, em uma área rural do município. Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da pista e capotou às margens da BR 381. 


De acordo com a corporação, o condutor ficou preso no interior do automóvel e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos hidráulicos para retirá-lo das ferragens. 


Após o resgate, o motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital São Camilo, em Nova Venécia. O estado de saúde dele não foi informado.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo estava com a documentação em dia e foi entregue à filha do condutor.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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