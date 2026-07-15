AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Desagravo público

Conselho da OAB aprova ato contra desembargadora do ES

Em sessão extraordinária, conselheiros decidiram pela manifestação contra a desembargadora Marise Chamberlain, do TRT-17, no próximo dia 22 de julho

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 08:38

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 jul 2026 às 08:38

Após uma representação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra a desembargadora Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain, que resultou no afastamento dela do Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região (TRT-17), a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) aprovou um ato de desagravo público em desfavor da magistrada.


Em sessão extraordinária nesta segunda-feira (13), o Conselho Pleno da entidade decidiu realizar a manifestação, no próximo dia 22 de julho, às 13 horas, em frente à sede do tribunal, em Vitória. A medida foi aprovada após a desembargadora fazer críticas à OAB e também à Justiça. 

O Conselho Pleno da OAB-ES se reuniu em sessão extraordinária e aprovou o ato contra desembargadora do TRT-17
O Conselho Pleno da OAB-ES se reuniu em sessão extraordinária e aprovou o ato contra desembargadora do TRT-17 Divulgação/OAB-ES

A sessão foi conduzida pelo presidente em exercício Carlos Augusto da Motta Leal, que ressaltou que a aprovação do desagravo reafirma o compromisso da Ordem com a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, do respeito entre as instituições e do livre exercício profissional. 


A reunião de conselheiros também contou com a presença dos ex-presidentes Homero Mafra e Luiz Antônio de Souza Basílio.


Para Basílio, é importante fazer a defesa dos princípios institucionais. “A minha satisfação de estar nesta Casa é muito grande. Deixo uma convicção amadurecida ao longo de quase um século de vida: as instituições permanecem fortes quando defendem seus princípios com coragem, equilíbrio, sabedoria e respeito.”


Mafra destacou a postura da atual presidente, Erica Neves, que, por sua reação às manifestações da desembargadora Marise Chamberlain, atestou a grandeza da OAB


"Erica me fez lembrar o ensinamento do mestre Agesandro da Costa Pereira, dizendo que o advogado precisa ter coragem cívica, a mesma que ela demonstrou naquele momento, engrandecendo toda a advocacia capixaba", disse.


Na avaliação de Mafra, além do voto de desagravo, o conselho deveria ressaltar a braveza da presidente. "O ato da desembargadora atingiu não apenas a presidente Erica, mas toda a advocacia, quando indaga o que a Ordem estava fazendo ali.”


O relator do processo, conselheiro seccional Robson Louzada, considerou que a OAB foi profundamente ofendida ao comparecer a um ambiente em que, embora não tenha sido formalmente chamada, deveria ter sido convidada a participar do debate.


"Isso causou um enorme constrangimento para a advocacia capixaba e para a presidente Erica. A conduta adotada mostrou-se desalinhada com os deveres impostos à magistratura, especialmente quanto à urbanidade, à polidez e ao tratamento cortês dispensado às partes, aos interessados e aos representantes das instituições", afirmou o relator, ressaltando que esses princípios devem nortear a atuação do Poder Judiciário.

Entenda o caso


A desembargadora também criticou a OAB-ES, que havia pedido o adiamento da análise sobre a reestruturação administrativa da Corte. Para Erica Neves, as declarações da magistrada indicaram "destempero". A presidente apresentou uma representação disciplinar ao CNJ, que pode resultar na abertura de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra Marise Chamberlain. 

No dia seguinte, o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, determinou o afastamento da desembargadora e, em sua decisão, observou que que  houve "uso de tom jocoso, deboche e excessos verbais direcionados não apenas à entidade de classe, mas também aos magistrados atuantes no primeiro grau de jurisdição".

Marise Chamberlain foi afastada das funções como vice-presidente do TRT-17 e de toda a atuação na Corte. A desembargadora está, inclusive, proibida de acessar as dependências físicas do Tribunal e tem que devolver as credenciais de acesso ao prédio, mas vai continuar recebendo salário. 

Para o ministro, a postura da desembargadora foi "inteiramente desalinhada com os deveres impostos aos magistrados. A urbanidade, a polidez e o tratamento cortês com partes e interessados, bem como os representantes das instituições essenciais à Justiça não representam mera faculdade, mas obrigação funcional imperiosa".

A desembargadora já responde a um procedimento administrativo no CNJ devido a outro episódio. Ela atacou colegas e ministros do Supremo em um grupo de WhatsApp.

O CNJ foi procurado pela reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (14), bem como a defesa de Marise Chamberlain, para manifestação sobre o caso, mas não houve retorno.

Veja Também 

Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES)

CNJ afasta desembargadora do ES que criticou 1º grau do Judiciário e OAB

Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES)

Desembargadora do ES diz que "primeiro grau não está produzindo nada" e critica OAB

Imagem de destaque

CNJ confirma decisão contra desembargadora do ES que atacou colegas no WhatsApp

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

OAB OAB-ES TRT CNJ espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cashback do IR: Receita deposita até R$ 1.000 nesta quarta (15); veja se você vai receber
Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy
Irmãos são presos após ameaçarem cadeirante grávida em Presidente Kennedy
Lula e Flávio Bolsonaro
Genial/Quaest: Lula venceria Flávio Bolsonaro no 2º turno por 45% a 37%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados