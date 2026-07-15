Conselho da OAB aprova ato contra desembargadora do ES

A sessão foi conduzida pelo presidente em exercício Carlos Augusto da Motta Leal, que ressaltou que a aprovação do desagravo reafirma o compromisso da Ordem com a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, do respeito entre as instituições e do livre exercício profissional.





A reunião de conselheiros também contou com a presença dos ex-presidentes Homero Mafra e Luiz Antônio de Souza Basílio.





Para Basílio, é importante fazer a defesa dos princípios institucionais. “A minha satisfação de estar nesta Casa é muito grande. Deixo uma convicção amadurecida ao longo de quase um século de vida: as instituições permanecem fortes quando defendem seus princípios com coragem, equilíbrio, sabedoria e respeito.”





Mafra destacou a postura da atual presidente, Erica Neves, que, por sua reação às manifestações da desembargadora Marise Chamberlain, atestou a grandeza da OAB.





"Erica me fez lembrar o ensinamento do mestre Agesandro da Costa Pereira, dizendo que o advogado precisa ter coragem cívica, a mesma que ela demonstrou naquele momento, engrandecendo toda a advocacia capixaba", disse.





Na avaliação de Mafra, além do voto de desagravo, o conselho deveria ressaltar a braveza da presidente. "O ato da desembargadora atingiu não apenas a presidente Erica, mas toda a advocacia, quando indaga o que a Ordem estava fazendo ali.”





O relator do processo, conselheiro seccional Robson Louzada, considerou que a OAB foi profundamente ofendida ao comparecer a um ambiente em que, embora não tenha sido formalmente chamada, deveria ter sido convidada a participar do debate.





"Isso causou um enorme constrangimento para a advocacia capixaba e para a presidente Erica. A conduta adotada mostrou-se desalinhada com os deveres impostos à magistratura, especialmente quanto à urbanidade, à polidez e ao tratamento cortês dispensado às partes, aos interessados e aos representantes das instituições", afirmou o relator, ressaltando que esses princípios devem nortear a atuação do Poder Judiciário.