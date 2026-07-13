Jovem morre após bater moto em poste em Barra Nova, São Mateus

Um jovem de 23 anos morreu após perder o controle da motocicleta e bater em um poste na ES 010, em Barra Nova, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O nome do motociclista não foi divulgado.





Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.





Este foi o segundo acidente de trânsito com morte registrado no mesmo trecho em um intervalo de dois dias. No domingo (12), um homem de 48 anos, identificado como Luciano Faustino, morreu após sofrer um acidente de moto na mesma região.